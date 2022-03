Verdacht auf Tanktourismus: Schluss mit Gratisstrom an E-Ladesäulen

Ein Elektroauto wird an einer Ladesäule geladen © Beispielfoto: Sven Hoppe / dpa

Bislang konnte man in Gröbenzell kostenlos Strom tanken. Bislang.

Gröbenzell – Es gibt derzeit in Gröbenzell zwei öffentliche Säulen, an denen E-Autofahrer ihre Fahrzeuge auftanken können. Diese beiden hatten einen bestechenden Vorteil: Der Strom war bisher kostenlos, die Gemeinde kam dafür auf. Mit Erfolg: Die Nachfrage ist innerhalb kürzester Zeit immens gestiegen.

40 Cent je Kilowattstunde

Doch mit dem paradiesischen Zuständen ist nun Schluss. Die Mitglieder des Gröbenzeller Gemeinderats haben nämlich einstimmig festgelegt, dass künftig 40 Cent je Kilowattstunde bezahlt werden müssen. Dies läuft über eine Ladekarte der Firma, die die Säulen errichtet hat und wartet.

Die beiden E-Tankstellen, jede mit zwei Ladepunkten, an der Kirchen- und der Bahnhofstraße waren zuletzt sehr gut angenommen worden. Das war nicht immer so. Im ersten Jahr, 2020, waren es zunächst lediglich 8419 Kilowattstunden, die abgenommen wurden. Doch im Jahr 2021 hatte sich das kostenlose Angebot wohl herumgesprochen. Die Bilanz: 33 000 Kilowattstunden, also das Vierfache. Ob ein Grund hierfür ist, dass es auch so einige Nicht-Gröbenzeller nutzten, wie von manchem vermutet, lässt sich hingegen schwer feststellen.

Im Gemeinderat kam jedenfalls die große Frage auf, die stellvertretend Martin Runge (Grüne) formulierte: „Wie verändert sich die Abnahme, wenn es etwas kostet?“ „Eigentlich müsste der Verbrauch trotzdem nach oben gehen. weil es mehr E-Autos gibt“, vermutete Bürgermeister Martin Schäfer (UWG). Verkehrsreferent Walter Voit (Grüne) kritisierte hingegen den Strompreis als „deutlich über den marktüblichen Preisen“. Zumal auch die E-Autofahrer, die zu Hause keine Möglichkeit haben, ihr Fahrzeug aufzutanken, die Säulen nutzten.

Zuhause betanken?

Rathauschef Schäfer wiederum konnte sich nicht vorstellen, dass sich jemand ein E-Auto anschafft, wenn er es nicht zu Hause „betanken“ kann. Doch Klaus Coy (FDP) hielt dem Bürgermeister entgegen, dass etwa die Bewohner der Eiwo-Siedlung in ihren Garagen keinen Stromanschluss haben. Dass manche ihr Auto nachts an der Kirchenstraße auftanken, glaubte Schäfer auch nicht. „Die würde ich gerne mal kennen lernen“, sagte er. (sus)

