Schon wieder Einbruch in Jugendzentrum - Polizei prüft Zusammenhang

Von: Tobias Gehre

Erneut wurde in einem Jugendzentrum eingebrochen, diesmal in Gröbenzell. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Bereits vergangene Woche brachen Unbekannte in Olching in das Jugendzentrum ein. Am Sonntag verschafften sich Täter Zugang in Gröbenzell.

Gröbenzell – Jugendzentren sind Treffpunkte für die junge Generation. Als lohnendes Ziel von Einbrechern galten sie bisher nicht. Dennoch verzeichnet die Olchinger Polizei binnen einer Woche gleich zwei Einbrüche in Jugendzentren.

Der jüngste Fall ereignete sich in Gröbenzell. In der Nacht auf Sonntag warfen Unbekannte die Scheiben des Jugendzentrums an der Hans-Sachs-Straße ein. Im Inneren durchsuchten sie die Räume und brachen noch einen Schrank auf. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei rund 2500 Euro. Ob die Einbrecher Beute gemacht haben, klärt die Polizei noch.

Bereits vergangene Woche hatten Einbrecher das Jugendzentrum im benachbarten Olching heimgesucht. Ob es Parallelen gibt, untersucht die Polizei derzeit. Es werde geprüft, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, sagte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage.