„Breiter Konsens“: Essen an Grundschule künftig nur noch vegetarisch

Von: Guido Verstegen

Teilen

Eine vegane Frikadelle mit Salat (Symbolbild) © IMAGO / MiS

In der Mensa der Ährenfeldschule in Gröbenzell sollen die Grundschüler nur noch vegetarisches Mittagessen serviert bekommen. Derzeit wird die Ausschreibung für die Auswahl des neuen Catering-Unternehmens vorbereitet.

Gröbenzell – Knapp sechs Jahre ist es jetzt her, dass sich Cordula Braun (UWG) und Monika Baumann (Grüne) im Gröbenzeller Gemeinderat mit Blick auf den neuen Ganztagestrakt an der Ährenfeldschule für Bio-Essen in der Mensa einsetzten. Sie riefen Eltern von Grundschülern dazu auf, „das richtige Schulessen“ zu wählen.

Braun und Baumann dachten dabei an 100-prozentige Bio-Ware, Fleisch sollte aus artgerechter Tierhaltung stammen. „Leider war der Kompromiss ein nur 20-prozentiger Anteil an Bio-Ware, wobei Fleisch ausgeklammert wurde“, erinnert sich Monika Baumann an eine in ihren Augen vertane Chance.



100 Prozent Bio und fleischfrei

Kurios: Ausgerechnet in ihrer ersten Gemeinderatssitzung nach der Rückkehr in die Grünen-Fraktion informierte Bürgermeister Martin Schäfer (UWG) das Gremium über das Ergebnis einer nicht-öffentlichen Sitzung einige Wochen zuvor: Mit 25:4 Stimmen stimmte der Gemeinderat dafür, mit Auslaufen des aktuellen Catering-Vertrages und mit Beginn des Schuljahrs 2023/2024 das Schulessen auf „100 Prozent Bio und fleischfrei“ umzustellen. Vorgesehen sind ein Salatangebot, eine Hauptspeise und ein Dessert für jedes Kind. Damals wie heute gibt es eine europaweite Ausschreibung.



Und diese wird nach Angaben des Amtes für Soziale Angelegenheiten im Rathaus derzeit vorbereitet. Weil es sich um ein laufendes Verfahren handele, achte man darauf, die Markttransparenz zu gewährleisten und könne daher nicht alle offenen Fragen beantworten.



Wichtiges Thema für die Grünen

Klar ist: Der ganze Prozess wird durch die Gemeindeverwaltung durchgeführt und in Zusammenarbeit mit der Schule durch das Rathaus vorbereitet. „Das Thema Ernährung war schon immer ein wichtiges Thema für uns Grüne“, sagt Monika Baumann. Die heute 70-Jährige stellte im Rahmen ihrer Tätigkeit als Umweltreferentin einige Anträge, die auf gesundes Essen in den Kindereinrichtungen aber auch auf den Großveranstaltungen in Gröbenzell abzielten – sie wurden allesamt abgelehnt. „Jetzt geht da endlich was“, stellt sie achselzuckend fest.



(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Schulfamilie eingebunden

„Alle Institutionen der Schulfamilie“ waren in die Gespräche eingebunden, sagt Alexandra Müller. Die Konrektorin der Ährenfeldschule ist als Beauftragte für den Ganztag auch für Mensa und Mittagessen zuständig: „Die Idee kam durch den Berater auf, der die Ausschreibung begleitet. Nach unserer Erfahrung essen Kinder das, was ihnen schmeckt, da darf es dann auch vegetarisch sein.“ Auch Schulreferentin Anita Rieger saß im Arbeitskreis. Darin waren vertreten Rathaus-Verwaltung, Gemeinderäte sowie die jeweiligen Einrichtungen – also Schule, Hort, Mittagsbetreuung und Elternbeirat.



Breiter Konsens

„Es bestand ein sehr breiter Konsens für die fleischlose Bio-Ernährung“, betont die CSU-Gemeinderätin. „Es wird nie eine Lösung geben, die für alle Eltern passend ist.“ Anregungen zu gesünderem Essen habe es immer gegeben, so Anita Rieger „Aber es ist halt auch eine Preis-Geschichte“. Derzeit bezuschusst die Gemeinde Gröbenzell das Essen in der Schule mit 90 Cent pro Mahlzeit. Die Summe per anno variiere dabei je nach Abnahme der Essen: „Welcher Preis nach der Ausschreibung pro Essen anfällt, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden“, teilt das Rathaus in Sachen Veggi-Initiative mit.



Die Ährenfeldschule ist die einzige Schule in Gröbenzell mit gebundenem Ganztagsangebot, das tägliche Mittagsverpflegung beinhaltet. Alle Betreuungsformen der Schule, also auch Hort und Mittagsbetreuung, nutzen die Mensa. Bernhard-Rößner-Schule und Gröbenbachschule haben keinen Ganztageszweig. Dort organisiert der Träger der jeweiligen Einrichtung das Essen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.