Falkner startet seinen Einsatz gegen Saatkrähen-Population

Von: Kathrin Böhmer

Eine Krähe. © picture alliance / dpa

In den kommenden Tagen starten in Gröbenzell die ersten Vergrämungsmaßnahmen gegen die Saatkrähen-Population. Das teilt das Rathaus mit.

Gröbenzell – Ein Falkner wird seine Tätigkeit aufnehmen und soll mithilfe seines speziell ausgebildeten Greifvogels dazu beitragen, dass die geschützten Tiere ihre Neststandorte verlassen. So sollen diese vom Brüten im Siedlungsgebiet abgehalten werden.

Damit dies funktioniert, bittet die Gemeinde alle Bürger, zu melden, wenn an anderen Stellen Nester entstehen sollten. Dies läuft am besten per E-Mail an umwelt@groebenzell.de oder unter Telefon (0 81 42) 50 52 34. Ein Saatkrähennest erkenne man am Standort, der sich meist am Kronenschluss von Laubbäumen befindet sowie daran, dass mehrere Nester nah beieinanderliegen.

Einzelnester hingegen sind laut Gemeinde unproblematisch, da es sich dabei meist um Rabenkrähen handelt, die nicht in Kolonien brüten. Zudem sollen Saatkrähen keinesfalls gefüttert werden.

In Gröbenzell wurden im Jahr 2021 die ersten brütenden Saatkrähen gemeldet. 2022 verzeichnete die Gemeinde einen Anstieg auf 66 Nester in der Ammersee- und der Rathausstraße. Dies hatte zu Konflikten mit Anwohnern geführt, weshalb der Gemeinderat beschlossen hat, sich an den, durch die Regierung von Oberbayern genehmigten, Vergrämungsmaßnahmen zu beteiligen. Es handelt sich dabei um ein interkommunales Vorgehen in enger Abstimmung mit den Nachbargemeinden. gar

