Falsche Sternsinger unterwegs - sie sammeln für sich selbst

Von: Kathrin Böhmer

Teilen

Auch Betrüger waren als Sternsinger unterwegs (Beispielfoto). © Sina Schuldt/dpa

Rund um den Dreikönigstag gibt es in Gröbenzell eine etwas bizarre Tradition: Im Wirtshaus an der Augsburger Straße schlagen jedes Jahr falsche Sternsinger auf und sammeln Geld.

Gröbenzell – Allerdings nicht für wohltätige Zwecke wie die richtigen Gesandten der Kirche, sondern für sich selbst.

Das berichtet ein Mitarbeiter des Wirtshauses. Es laufe immer gleich ab. Kinder verschiedenen Alters kommen in die Wirtschaft und fangen zu singen an. Mal sind es zwei, wie am vergangenen Donnerstag, mal sind es mehr inklusive der Mutter. „Wenn man sie nach dem Sternsinger-Ausweis fragt, können sie diesen aber nicht vorzeigen.“ Das Personal bittet die falschen Sternsinger dann, das Lokal zu verlassen. Bislang habe man noch nie die Polizei eingeschaltet. „Bis die kommen, sind die doch eh über alle Berge.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Den Gästen scheint die Sache auch nicht zu schmecken. Einer hat sich Luft auf Facebook gemacht. Er wies darauf hin, dass sich nicht jeder X-beliebige als Sternsinger ausgeben könne. Die Wirte sollten beim nächsten Mal die Polizei verständigen. Die echten Sternsinger ziehen von Haustür zu Haustür, hätten immer einen Ausweis der jeweiligen Pfarrei dabei und sammeln ausschließlich für das Kinderhilfswerk. gar

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.