Feuer wütet in Reihenhaus: Mehrere Personen verletzt

Von: Tobias Gehre

Die Feuerwehr kämpfte mit allen Mitteln gegen das Feuer. © Feuerwehr Gröbenzell

Großeinsatz in Gröbenzell: Am frühen Mittwochmorgen wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem Reihenhaus an der Mittenwaldstraße gerufen.

Gröbenzell – Als die Retter am Unglücksort eintrafen, schlugen bereits Flammen aus dem Gebäude. Teile des Erdgeschosses und das Treppenhauses standen in Vollbrand. Drei Personen waren nach Angaben der Feuerwehr Gröbenzell vor Rauch und Flammen auf einen Balkon geflüchtet. Über Leitern brachten sie die Einsatzkäfte in Sicherheit. Zwei junge Männer hatten es aus eigener Kraft geschafft, ins Freie zu kommen. Alle wurden vom Rettungsdienst mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus transportiert.

Die beiden benachbarten Reihenhäuser wurden vorsichtshalber geräumt, die Bewohner konnten aber nach den Löscharbeiten wieder zurück. Das betroffene Haus ist unbewohnbar. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden bewegt sich im sechsstelligen Bereich. Vor Ort waren 41 Einsatzkräfte der Feuerwehren Gröbenzell, Puchheim Bahnhof und der Kreisbrandinspektion sowie der Rettungsdienst und die Polizei.

