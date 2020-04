Dramatischer Vorfall: Vater grillt im Wohnzimmer - und löscht beinahe seine ganze Familie aus

Eine vierköpfige Familie hat am Mittwoch in Gröbenzell eine lebensgefährliche Kohlenmonoxid-Vergiftung erlitten. Der Vater hatte im Wohnzimmer gegrillt.

Gröbenzell – Einen Großeinsatz der Rettungskräften hat am Mittwoch gegen 20.15 Uhr ein Familienvater (31) aus Gröbenzell verursacht. Er wollte für seine Frau und seine beiden Kinder (3 und 5 Jahre alt) auf einem Holzkohlengrill im Wohnzimmer der Wohnung an der Jägerstraße grillen. Schnell wurden die beiden Buben ohnmächtig. Dann setzte der Mann einen Notruf ab.

Gröbenzell: Vater grillt im Wohnzimmer - Söhne wurden schnell ohnmächtig

Trotzdem musste die Feuerwehr eine Tür aufbrechen, um zu dem 31-Jährigen, seiner Frau und den beiden Kindern zu gelangen. Alle Vier wurden sofort auf die Straße an die frische Luft gebracht und von einem Notarzt versorgt. Der Fünfjährige war lange bewusstlos, bei allen Vier bestand zunächst Lebensgefahr. Ein weiterer Bewohner des Hauses war glücklicherweise nicht daheim. Die Feuerwehr löschte den Grill im Wohnzimmer.

Der Fünfjährige und seine Mutter wurden mit dem Hubschrauber in das Universitätsklinikum nach Ulm geflogen. Der Vater und der Dreijährige wurden mit Rettungswagen in Münchner Krankenhäuser gebracht.

Gröbenzell: Vater grillt im Wohnzimmer - ganze Familie in Lebensgefahr

Die Feuerwehr Gröbenzell eilte mit der größtmöglichen Stärke zur Hilfe. Zudem waren vier Rettungswagen, zwei Notärzte und ein Kindernotarzt, ein Rettungshubschrauber sowie ein Einsatzleiter des Rettungsdienstes vor Ort; außerdem von der Polizei eine Gruppe des Einsatzzuges der Operativen Ergänzungsdienste Fürstenfeldbruck und eine Streife der Polizeiinspektion Olching.

Gröbenzell: Vater grillt im Wohnzimmer - jetzt erwartet ihn eine Anzeige

Den Familienvater erwartet jetzt ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung. Seine Strafe hängt davon ab, ob er wusste beziehungsweise einschätzen konnte, wie gefährlich sein Handeln war: In geschlossenen Räumen führt jede Art von offenem Feuer ohne vollständige Abluft zu einem rasch lebensgefährlich giftigen Kohlenmonoxid-Luft-Gemisch (anstelle der normalen Atemluft). Dies gilt auch für Holzkohle-Grills oder Gas-Grills.

Die Mitarbeiter des Rettungsdiensts waren bei der Versorgung der bewusstlosen Kinder durch die standardmäßig mitgeführten Kohlenmonoxid-Warngeräte auf erhöhte Konzentrationen in dem Haus aufmerksam geworden. Die nachgeforderte Einsatzkräfte der Gröbenzeller Feuerwehr belüfteten dann das Gebäude und nahmen weitere Messungen vor. Ferner sicherte die Mannschaft eines Löschfahrzeugs die Landung des Rettungshubschraubers am Freizeitheim.

