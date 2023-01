Millionen-Klage wegen Asyl-Catering: Hat Konkurrent getrickst?

Von: Angela Walser

Teilen

Eine Asylunterkunft (Beispielfoto) © mm

Eine millionenschwere Schadenersatzklage beschäftigt derzeit das Landgericht München II. Angestrengt hat sie ein Deutschland weit aufgestelltes Catering-Unternehmen mit Sitz in Gröbenzell – und zwar gegen einen Konkurrenten.

Gröbenzell – In einem Vergabeverfahren für Essenslieferungen an Flüchtlingsunterkünfte in Mittelfranken war die Gröbenzeller Firma einem Unternehmen aus Baden-Württemberg unterlegen. Es verklagte den Konkurrenten auf insgesamt 5.5 Millionen Euro Schadenersatz. Nach Meinung der Gröbenzeller haben sich die Württemberger den Auftrag mit unlauteren Mitteln unter den Nagel gerissen.

Begründung: Die Sieger-Firma habe bei der Angebotsabgabe getäuscht. Insbesondere der Transport aus Stuttgart und die stundenlange Warmhaltung der Speisen war der Kläger-Firma bitter aufgestoßen. Zudem punkteten die Württemberger mit dem ersten Platz beim diesem Vergabe-Poker auch bei einer weiteren Ausschreibung in Augsburg. Dadurch schnellte die eingeklagte Schadenersatz-Summe ziemlich in die Höhe.

Gütliche Einigung wohl chanchenlos

Der Vorsitzende Richter am Landgericht München II unternahm einen zaghaften Versuch, das Verfahren durch einen Vergleich zu beenden, räumte aber schnell ein: „Ich weiß nicht, ob man sich in diesen Dimensionen mit einem Vergleich einigen kann.“ Der Geschäftsführer der beklagten Seite ließ das kleine Versuchs-Flämmchen auch rasch ausgehen. „Von unserer Seite kriegen Sie nichts, nada“, erklärte er kategorisch.

Doch vielleicht war das juristische Aufgalopp ohnehin völlig für die Katz. Denn eigentlich beschäftigt sich eine spezielle Vergabe-Kammer am Landgericht München I mit solchen Verfahren. Die Anwälte wollen sich nun aber zunächst einmal mit den Schriftsätzen der jeweiligen Gegenseite beschäftigen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.