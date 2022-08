Das war die Sommer-Ausgabe des Gröbenzeller Bücherflohmarkts

Von: Andreas Schwarzbauer

Bei der Sommerausgabe des Gröbenzeller Bücherflohmarkts konnten die Besucher in rund 600 Kisten voller Romane, Biografien, Koch- und Sachbücher und vielem mehr stöbern. © Peter Weber

Bücher, CDs und zum ersten Mal auch Kunstwerke: Bei der Sommer-Edition des Gröbenzeller Bücherflohmarkts am Wochenende stöberten zahlreiche Besucher durch die Tischreihen in der Sporthalle. Einige deckten sich mit neuer Urlaubslektüre ein – andere legten sich gleich Vorrat für ein ganzes Jahr an.

Gröbenzell – Die Gröbenzeller Sporthalle hat sich am Wochenende wieder in ein Paradies für Leseratten verwandelt. Südbayerns größter Bücherflohmarkt fand dort wieder statt. Allerdings war das Angebot kleiner als in den Vor-Corona-Jahren.

„Wir haben etwa ein Drittel des normalen Bestands. Statt 2000 Kisten mit Büchern haben wir heuer nur 600“, sagt Lisa Röhrl vom Organisationsteam. Die Gründe dafür: Wegen der Pandemie sei der Abstand zwischen den Tischen größer und somit weniger Platz in der Halle. „Und wir hatten zu wenige Lagerräume und konnten irgendwann keine Bücher mehr annehmen.“

Auch der Termin des Flohmarktes ist ein anderer. „Normalerweise findet er im Februar statt, aber das wäre Covid-bedingt nicht gegangen. Um unsere Hilfsorganisationen aber weiter zu unterstützen, haben wir ihn jetzt organisiert“, sagt Röhrl. Sie hat allerdings den Eindruck, dass scheinbar nicht so viele Besucher den Weg in die Halle gefunden haben. „Es ist das erste Ferienwochenende, und vielleicht haben nicht so viele Kunden wahrgenommen, dass der Flohmarkt dieses Jahr im Sommer ist.“

Diejenigen, die da sind, stören die Änderungen nicht. „Die Masse an Büchern erschlägt einen immer noch. Das ist wirklich toll“, sagt eine Gröbenzellerin, die bei den Wanderführern schmökert. Sie hofft, dort ein paar Schnäppchen zu entdecken, denn im normalen Handel seien diese Bücher sehr teuer.

Wird in Gröbenzell immer fündig: Regina Kandler. © Weber

Regina Kandler begutachtet einige Reihen weiter die Romane. „Ich organisiere mir hier seit Langem den Lesestoff für ein Jahr. Ich werde immer fündig und nehme so viel mit, wie ich tragen kann“, berichtet sie. Das seien meist rund 20 Bücher. Für die Sommerferien empfiehlt sie „Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand“. „Das Buch hat mich beim Lesen sehr amüsiert und ist eine leichte Lektüre.“

Marina Schulz wiederum kann keine Empfehlung geben. „Das hängt von der Laune ab. Ich lese immer in ein Buch rein, um zu sehen, ob es gerade passt.“ Schulz lebt zwar schon seit zwölf Jahren in Gröbenzell, ist aber heuer trotzdem zum ersten Mal beim Bücherflohmarkt. „Ich habe es mir schon länger vorgenommen, aber ich hatte immer etwas anderes vor.“

Am Samstag hat sie es geschafft und ist begeistert. Sie habe sich zunächst einen Überblick verschafft und ist nun auf der Suche nach ihren Lieblingsautoren sowie interessanten Biografien. Bücher über die Leben von Sigmund Freund und der französischen Sängerin Èdith Piaf hat sie bereits ergattert.

Gertraud Schmid ist ebenfalls fündig geworden. In ihrer großen Tasche finden sich viele spirituelle Werke. Daher rät sie als Sommerlektüre auch zu einem Buch aus dieser Gattung. In „Die Hütte – ein Wochenende mit Gott“ gehe es um einen Mann, der nach einem Unfall in einer Hütte auf Jesus trifft. „Man weiß nicht, ob es Traum oder Wirklichkeit ist“, sagt Schulz. Aber nicht nur Spirituelles hat sie in der Sporthalle entdeckt. Auch Koch- und Backbücher, eine Spielesammlung sowie Kinderliteratur für ihre Enkel hat sich Schulz gesichert. Nun bewundert sie ein großes Gemälde von Franz Marc und einige afrikanische Masken, die in einer Ecke der Sporthalle stehen.

In der Raritätenecke gibt es heuer auch Kunstwerke, wie ein Bild von Franz Marc, sagt Organisatorin Lisa Röhrl. © Weber

Organisatorin Lisa Röhrl erklärt: „Wir haben heuer zum ersten Mal auch Kunstwerke. Das läuft sehr gut.“ Genau diese Vielfalt würden die Besucher schätzen. Ralf Peter durchstöbert gerade eine Kiste mit CDs und balanciert dabei einen ganzen Stapel davon neben sich. „CDs sind normalerweise schwierig zu finden, aber hier gibt es alles – nicht nur Bücher“, lobt Peter.

