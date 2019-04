Junge Frau innerhalb der Familie massiv sexuell missbraucht - Polizei sucht wichtigen Zeugen

Eine junge Frau wurde am Sonntag Opfer eines massiven sexuellen Übergriffs - und das innerhalb der eigenen Familie. Anschließend flüchtete sie. Die Polizei sucht einen wichtigen Zeugen.

Gröbenzell - Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord berichtet: Am vergangenen Sonntagnachmittag kam es in Gröbenzell zu einem massiven innerfamiliären sexuellem Übergriff in einem Mehrfamilienhaus. Das Opfer, eine junge Frau konnte anschließend gegen 20 Uhr zu Fuß flüchten und hilfesuchend einen Pkw-Fahrer auf sich aufmerksam machen. Ein ca. 30- bis 40-jähriger Mann mit italienischem Akzent hielt an und fuhr die Geschädigte in einem dunkelfarbigen Kleinwagen von Gröbenzell nach Puchheim.

Gröbenzell/Bayern: Frau in Familie sexuell missbraucht - wichtiger Zeuge gesucht

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat noch in der gleichen Nacht, nach Anzeigeerstattung der Geschädigten, die Ermittlungen aufgenommen und den tatverdächtigen Mann festgenommen. Gegen den 32-Jährigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II Untersuchungshaft angeordnet.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet den oben beschriebenen Helfer, sich unter der Telefonnummer 08141-612-0 zu melden. Er ist wichtiger Zeuge im Rahmen der laufenden Ermittlungen.

mm/tz

