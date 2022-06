„Kaum noch handlungsfähig“: Gemeindekasse vor dem Kollaps

Immerhin steht das neue Rathaus: Hier werden Bürgermeister, Kämmerer und Gemeinderat schnell Lösungen für die klamme Kasse finden müssen. © Weber

Es sind alarmierende Worte, die im Gröbenzeller Gemeinderat fielen: Vize-Bürgermeister Martin Runge (Grüne) hält das Rathaus beim derzeitigen Stand der Finanzen für „kaum noch handlungsfähig“.

Gröbenzell – Die SPD sieht es ähnlich. Über ein Drittel der Ratsmitglieder lehnte den Haushalt ab. Aber für die krähengeplagten Anwohner gibt es eine gute Nachricht.

Heftige Kritik kam in der langen Haushaltssitzung am vergangenen Donnerstag aus den Reihen der Grünen und der SPD, etwas mildere Gegenwehr von der CSU. Sozialdemokrat Peter Falk monierte: „Der Haushalt ist nicht zukunftsfähig. Und nicht zustimmungsfähig.“ Vize-Bürgermeister und Gemeinderat Martin Runge (Grüne) setzte sogar noch einen drauf. Der Haushalt sei nicht nur „nicht zukunftsfähig“, sondern die Gemeinde „kaum noch handlungsfähig“.

Über ein Drittel des Gemeinderates sprach sich deshalb gegen das Zahlenwerk, das bereits für das laufende Jahr gilt, aus. Mit 19:7-Stimmen gab es dennoch am Ende grünes Licht. Der Kämmerer Gregor Kamp riet in seinem Haushaltsbericht dazu, sowohl „die Einnahmen zu erhöhen als auch die Ausgaben zu dämpfen“. Ein großes Problem ist der stetig sinkende Anteil an Einkommensteuer (siehe Kasten). Dabei sind die Schulden massiv gestiegen.

Es stehen noch Sanierungen an

Gleichzeitig kommen auf die Gemeinde in naher und etwas fernerer Zukunft zahlreiche Sanierungsaufgaben zu: Wildmooshalle I, Freizeitheim, Bernhard-Rößner-Grundschule, Feuerwehrhaus (das Falk als „fast denkmalschützerisch“ bezeichnete), Wohnungen an der Grünfinkenstraße, Neubau zweier Kitas, Bau eines Kulturhauses und die Bebauung der gemeindlichen Grundstücke an der Bahnhofstraße.

Um die Einnahmen zu steigern, hatte die SPD beantragt, die Gewerbesteuer von 330 auf 385 Punkte zu erhöhen. Die Grünen schlugen hier 360 Punkte vor, und 330 Punkte für die Grundsteuer. Beides fand keine Mehrheit.

Dafür wurden zusätzliche Ausgaben beschlossen: 20 000 Euro für eine Skaterbahn und insgesamt 30 000 Euro zur Krähenbekämpfung (5000 Euro für das Gutachten, das auswertet, wie sich die Vergrämungsmaßnahmen der umliegenden Kommunen ausgewirkt haben, der Rest für die Vergrämung).

Gasheizung wird eingebaut

Zudem wurden 30 000 Euro bereitgestellt für eine konzeptionelle Planung einer neuen Heizanlage in der Gröbenbachschule. Zunächst wird eine Gasheizung für 50 000 Euro eingebaut, die nach einem mehrheitlichen Gemeinderatsbeschluss bereits bestellt ist. Was Grünen-Gemeinderat Runge noch einmal heftig kritisierte. Diese Heizung könnte aber auch wieder ausgebaut und verkauft werden.

Anton Kammerl (CSU) freute sich, dass Gelder für die Schule an der Bernhard-Rößner-Straße und für das Züblingelände eingeplant sind. Er kritisierte aber, dass der Haushalt erst im Juni verabschiedet wird und zudem „die hohe Fluktuation beim Personal“ im Rathaus. Allein zur Gewinnung neuen Personals werde im Jahr eine sechsstellige Summe ausgegeben. Eine Situation, die sich, wie Bürgermeister Martin Schäfer (UWG) fürchtet, sogar noch verschärfen werde: „Wir inserieren in einen leeren Markt.“ (sus)

Die Zahlen

Der Finanzhaushalt (Pflichtaufgaben) umfasst 40 Millionen Euro an Ausgaben und 41,2 Millionen Euro an Einnahmen. In die Kasse für Investitionen fließen 1,7 Millionen Euro, 6,4 Millionen Euro müssen bezahlt werden. Vor allem fehlende Einnahmen aus der Einkommensteuer machen der Gemeinde zu schaffen, wie es heißt.



Grund für die Probleme sei der Verteilungsschlüssel. Die Einwohnerzahl Bayerns wächst überproportional. In Gröbenzell bleibt sie indessen konstant, wodurch der Beitrag der Kommune am Gesamtaufkommen kleiner wird. Damit sinkt auch der Anteil Gröbenzells, den die Gemeinde aus der Einkommensteuer erhält. Seit dem Jahr 2021 fehlt deshalb rund eine Million Euro. Für das laufende Jahr sind die Einnahmen aus dieser Steuer auf 17,9 Millionen Euro veranschlagt. Kämmerer Gregor Kamp fürchtet, dass durch diese Steuer ab 2024 weitere vier Prozent weniger eingenommen werden.



Aus der Gewerbesteuer erwartet der Kämmerer 7,8 Millionen Euro. Gleichzeitig steigen die Ausgaben: für das Personal von 10,9 auf 12,8 Millionen Euro und für die Kreisumlage von 12,1 auf 12,5 Millionen Euro. Wie Finanzreferent Ingo Priebsch (Grüne) mahnend feststellte, erhält die Gemeinde in diesem Jahr sogar eine Sonderschlüsselzuweisung. Diese dient laut Bayerischem Finanzausgleichsgesetz Gemeinden „zur stärkeren Auffüllung ihrer unterschiedlichen Steuerkraft“. Zudem sind die Schulden der Gemeinde 2021 rapide angestiegen: von fünf Millionen Euro Anfang 2021 auf 14,9 Millionen Euro Ende 2021. Ende 2022 wird mit 14,2 Millionen Schulden gerechnet.

