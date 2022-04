Generationenwechsel bei den Geschichtspflegern

Der oberste Gröbenhüter Rudi Ulrich (r.) gibt sein Amt an den Historiker Sven Deppisch ab. © Historischer Verein Gröbenzell

Der Historische Verein Gröbenzell hat Sven Deppisch bei seiner Mitgliederversammlung zum neuen Vorsitzenden gewählt.

Gröbenzell – Der promovierte Historiker tritt die Nachfolge von Rudi Ulrich an, der den Verein fast 25 Jahre lang leitete. „Ich freue mich sehr, dass ich jetzt endlich meine neue Aufgabe wahrnehmen kann“, wie Deppisch in einer Pressemitteilung erklärt.

Mit der Wahl von Sven Deppisch kommt es zu einem Generationswechsel. „Ich habe Großes vor“, kündigt Deppisch an. Er will das Veranstaltungsangebot deutlich ausweiten. Das soll ebenso wie eine neu ausgerichtete Öffentlichkeitsarbeit neue Mitglieder heranziehen. Daneben sei es immens wichtig, erweiterte Räumlichkeiten für den Verein zu erschließen, damit „wir unsere ambitionierten Projekte realisieren können, die dem Wohl der ganzen Gemeinde dienen. An Ideen mangelt es mir gewiss nicht.“

Die Corona-Pandemie hat laut Deppisch fast alle Aktivitäten auf Eis gelegt. Für das Jahr 2022 zeigte er sich jedoch sehr zuversichtlich, wieder Veranstaltungen durchführen zu können. Der Höhepunkt sei die Feier zum 25-jährigen Bestehen des Vereins, die am 24. September auf dem Rathausplatz stattfindet. Zu diesem Geburtstag werde es ein reichhaltiges Programm geben, das sich nicht nur an die Mitglieder, sondern alle Einwohner Gröbenzells und darüber hinaus richte. Deppisch ist sich sicher: „Wenn ein Verein ein Vierteljahrhundert alt wird, muss das groß gefeiert werden.“

Die Gröbenzeller Geschichtsfreunde gründeten sich zwar am 21. Juli 1997. Doch der Verein muss sein Fest nicht zuletzt wegen der immer noch unsicheren Gesundheitslage in die Zeit nach den Sommerfeiern verlegen. „Da sind wir aber flexibel und gehen lieber auf Nummer sicher, damit wir alle gemeinsam entspannt feiern können. Wir freuen uns schon sehr auf dieses Highlight“, meint Deppisch.

Der scheidende Vorsitzende Ulrich wurde für seine Verdienste geehrt und zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Bei dieser Gelegenheit ließ er seine lange Amtszeit Revue passieren und erinnerte beispielsweise daran, wie sehr sich der Verein für den Erhalt der Alten Schule und die Russenbrücke eingesetzt habe.

Als Zweiter Vorsitzender der „Gröbenhüter“ wurde Michael Jaumann bestätigt, der künftig außerdem das Heimat- und Torfmuseum der Gemeinde leiten wird, um das sich der Verein seit 22 Jahren ehrenamtlich kümmert. In dieser Position beerbt Jaumann den langjährigen Museumsleiter Werner Urban, der zugleich aus dem Beirat des Historischen Vereins ausscheidet. Ebenfalls im Vorstand vertreten ist künftig Alice Trapp, die der Verein zu seiner neuen Schriftführerin bestimmte. Sie folgt auf Lydia Schubert, die bis zu ihrem Tod im Jahr 2020 dieses Amt 14 Jahre lang ausgeübt hatte.

Den neuen Vorstand vervollständigt Georg Hofmann (Schatzmeister). Das bisherige Beiratsmitglied tritt in die Fußstapfen von Ursula Frank, die seit 2015 die Finanzen des Vereins verwaltet hatte. Sie fungiert nun als Kassenprüferin mit Ruth Zamecnik.

