Gerichtstermin geplatzt: Tempo 30 wieder aufgehoben

Runter vom Gas, hieß es seit Februar 2019 in der Eschenrieder Straße. Tempo 30 war zwischen der Bahnhof- und der Moosstraße vorgeschrieben. Doch dies ist nun zu Ende gegangen.

Gröbenzell – Am Dienstag schraubten Mitarbeiter des gemeindlichen Bauhofs die Schilder ab, seitdem gilt in der Straße wieder Tempo 50.

Die Gemeinde hatte sich an einem Modellprojekt der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern (AGFK) beteiligt. Untersucht wurden dabei gemeinsam mit der Obersten Baubehörde und der Technischen Hochschule Nürnberg intelligente Verkehrsplanungen. Auf Straßen mit Mischverkehr aus Radfahrern und Autos, wo keine Radwege angelegt werden können, wurde geprüft, wie sich eine reduzierte Höchstgeschwindigkeit auswirkt. Mittlerweile ist der Modellversuch beendet und ausgewertet. Zwar liegt der Abschlussbericht noch nicht vor, dieser wird im kommenden Frühjahr erwartet. Fest steht aber laut einer Pressemitteilung aus dem Rathaus: „Da die verkehrsrechtliche Möglichkeit fehlt, Tempo 30 auf der Eschenrieder Straße zu belassen, wurden die Schilder diese Woche zurückgebaut.“

Termin mit Gericht findet nicht statt

Eigentlich hätte genau an dem Dienstag, an dem die Schilder abmontiert wurden, das Verwaltungsgericht nach Gröbenzell kommen sollen. Ein Bürger hatte nämlich gegen die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Straße geklagt. Der Grund: Die Schilder mit Tempo 30 hingen auch noch, nachdem der Modellversuch bereits beendet war. Ursprünglich war geplant, die Untersuchung Ende 2019 abzuschließen.

Allerdings hatte die AGFK mit dem Ministerium für Wohnen, Bau und Verkehr abgestimmt, dass die Schilder so lange hängen bleiben dürfen, bis der Modellversuch auch noch ausgewertet ist. Dies ist nun laut Rathaus geschehen. Die Entscheidung durch ein Gericht hatte sich demnach erübrigt. Der Ortstermin fand nicht mehr statt.

Im Gröbenzeller Rathaus wartet man nun gespannt auf den Abschlussbericht des Versuchs, wie es heißt. Die große Frage ist nämlich, ob der Modellversuch Erkenntnisse gebracht hat, die weitere Zonen mit Tempo 30 ermöglichen. Vor Jahren hatten sich Anlieger der Eschenrieder Straße bereits Tempo 40 in ihrer Straße gewünscht. Doch dies war damals rechtlich nicht möglich. (sus)