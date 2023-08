Gymnasium-Chaos: Landrat soll in den Gemeinderat kommen

Das Gymnasium in Gröbenzell. © gv

Die Gröbenzeller SPD und die CSU haben einen neuen Antrag an den Gemeinderat formuliert. Im Grunde geht es darum, jetzt schnell Ordnung in das Beschluss-Chaos rund um den Erweiterungsbau des Gymnasiums zu bringen.

Gröbenzell – Nächstes Kapitel in Sachen Erweiterung des Gymnasiums: Gröbenzeller SPD und CSU haben in dieser Sache eine „große Koalition“ gebildet und gemeinsam erneut einen Antrag an den Gemeinderat formuliert. In diesem geht es darum, schleunigst grünes Licht für den Umbau der Schule zu geben. Bedeutet: endlich die entsprechenden formal korrekten Beschlüsse zu fassen.

„Es geht jetzt darum, weiteren Schaden von der Schullandschaft Gröbenzells abzuwenden und konstruktiv endlich dem Landkreis zu ermöglichen, unser Gymnasium zu erweitern“, wie es heißt. Plus: die Glaubwürdigkeit und Integrität des gemeindlichen Verhandlungswesens nach außen zu wahren. Zur Not mit Hilfe von Landrat Thomas Karmasin (CSU).

Wurde der Beschluss nun gefasst - oder nicht?

Immerhin gab es einigen Wirbel wegen des Billigungsbeschlusses. War dieser nun in der jüngsten Gemeinderatssitzung gefasst worden – oder nicht? Bürgermeister Martin Schäfer (UWG) sagt Ja, SPD und CSU eindeutig Nein. Sie forderten sogar per Dringlichkeitsantrag, die Mitschnitte offen zu legen, um den Ablauf transparent zu machen. Schäfer hat mittlerweile veranlasst, dass es einen weiteren Anlauf gibt, den Beschluss, den das Landratsamt als Bauherr braucht, zu fassen, damit die dringend notwendige Erweiterung der Schule starten kann.

Knackpunkt war im Übrigen im Gemeinderat die Anzahl der Fahrradstellplätze. Laut Bauantrag waren es 650, der Gemeinderat forderte jedoch 1000, dann gab es einen Kompromiss dazwischen. Das Vorgehen können SPD und CSU, namentlich Peter Falk und Anton Kammerl als Fraktionschefs, nicht nachvollziehen, wie sie darlegen. Immerhin habe es schon vor Längerem einen Beschluss gegeben, den Schlüssel auf einen Radlplatz pro Schüler festzulegen, also um die 650. Bürgermeister Schäfer habe dies zwar als absolutes Minimum bezeichnet, mehr seien ihm lieber. Im Kreistag hätte jedoch keiner der Beteiligten, darunter Bürgermeister Schäfer und Vize-Bürgermeister Runge (Grüne), dagegen gestimmt. In der Juni-Sitzung des Gröbenzeller Gemeinderates dann die plötzliche Wende: Es sollten 1000 Fahrradplätze geschaffen werden. Und dann noch das Debakel um den Beschluss, der laut CSU und SPD keiner war.

Gespräch nun auf höchster Ebene - mit dem Gemeinderat

Die beiden Fraktionschefs schlagen nun vor, Landrat Thomas Karmasin in die nächste Sitzung des Gemeinderates am 14. September einzuladen. Es sei vom Landratsamt um ein Gespräch auf höchster Ebene gebeten worden. Dieses Gespräch müsse nunmehr unter Einbeziehung des Gemeinderates umgehend stattfinden.

Es brauche jetzt ein stringentes Vorgehen der Gemeinde. Außerdem sollten sich die Fraktionen auch mit ihren Kreistagsvertretern absprechen. Immerhin stehe für Gröbenzell einiges auf dem Spiel. Nicht nur die 30-Millionen-Euro-Investition für das Gymnasium, das mit dem G9 die Erweiterung dringend benötige. Die Gemeinde sei historisch bedingt eine Kommune mit wenig Spielraum bei Außenflächen. Umso wichtiger seien gute Außenbeziehungen und eine seriöse Verhandlungsführung.