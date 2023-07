„Riesentanz um Blechkisten“ - weiter Ringen um Rad-Parkplätze an Schule

Gröbenzell

Der Planungsstopp am Gymnasium Gröbenzell dauert an, es werden aber Gespräche über weitere Radlstellplätze geführt.

Gröbenzell – Das wurde jetzt auch im Kreisausschuss deutlich, wo Daniel Liebetruth (SPD) um Information bat.

Praktisch alle Beteiligten waren vorsichtig gesagt etwas überrascht, als die Gemeinde Gröbenzell unlängst die Planungen des Landratsamts zur Erweiterung des örtlichen Gymnasiums ablehnte. Im Kulturausschuss des Kreistags folgten deutliche Worte in Richtung Gröbenzell, wo man mehr Fahrradstellplätze als zuletzt besprochen fordert und die Neuausrichtung eines Daches. Politiker aus praktisch allen Fraktionen zeigten sich sogar entsetzt.

Weitere teure Extras sind wohl vom Tisch

Landrat Thomas Karmasin (CSU), der in der betreffenden Sitzung nicht anwesend war, unterstrich jetzt, dass auch er überrascht worden sei. Es sei alles besprochen – so sei seine Informations-Lage gewesen.

Mittlerweile habe er mit Gröbenzells Bürgermeister geredet. Die Gemeinde sehe nun ein, dass die Änderung der Dachausrichtung nicht zu leisten sei. Und auch einer weiteren Idee, offenbar aus der Mitte des Gemeinderats, will man nicht näher treten: Eine Überdachung des Basketballspielplatzes, um darüber Radl-Stellplätze zu errichten, wäre wohl etwas teuer und auch von zweifelhafter Praktikabilität. Bleibt also weiter das Problem Stellplätze für Fahrräder, oberirdisch, ohne Keller und Karmasin gestand: „Ich bin ratlos.“ Einen Durchbruch gebe es hier nicht.

Im weiteren Verlauf einer kurzen Aussprache im Kreisausschuss wurde allerdings deutlich, dass man doch noch eine Chance sieht, die Plätze vor dem Freizeitheim zu nutzen. Der Grünen-Kreisrat und Gröbenzeller Gemeinderat Martin Runge jedenfalls zeigte sich diesem Gedanken gegenüber aufgeschlossen, wie er sagte. Wobei bei dieser Lösung wiederum die Gemeinde Gröbenzell zustimmen müsste, wie eine Sprecherin der Bauverwaltung sagte.

Freilich schimpfte Runge auch, dass man um „Blechkisten“, also Autos, einen „Riesentanz“ veranstalte, um Fahrräder aber nicht. Angesichts des Platzproblems am Gymnasium fand er es skurril, auf einen Keller zu verzichten, wobei die 1000 geforderten Stellplätze selbst mit einer Radltiefgarage nicht zu realisieren wären, wie CSU-Kreisrat Johann Wörle erneut betonte.

Einigung noch diesen Sommer angestrebt

Deutlich wurde auch: Dass man bei der Erweiterung der Realschule in Bruck eine Tiefgarage (für Autos) bauen will, in Gröbenzell aber keine für Fahrräder: Das sorgt im Hintergrund doch für eine gewisse Unzufriedenheit in der Gartenstadt, wobei eine Sprecherin des Landratsamts betonte, dass man beides nicht miteinander vergleichen könne.

Martin Runge kritisierte außerdem, dass in die Pläne einige weitere Änderungswünsche nicht eingeflossen seien und erklärte den Widerstand aus seiner Gemeinde am Tag nach der Sitzung gegenüber dem Tagblatt auch mit dem Gefühl, im Vorfeld viel zu brav oder gutmütig gewesen zu sein, während die Brucker alles durchgesetzt hätten. Gleichwohl ist sich Martin Runge sicher: „Wir finden da eine Lösung.“ Und auch Landrat Karmasin hatte zuvor betont, dass man die nötige Erweiterung des Gymnasiums nicht an Radlstellplätzen scheitern lassen könne. Zeithorizont ist nun eine Einigung im Sommer (gemeint ist der des Jahres 2023).

Auch Bürgermeister Schäfer hatte zuvor gegenüber dem Tagblatt versichert, dass an Lösungen gearbeitet werde. An diesem Donnerstag (27. Juli) tagt der Gemeinderat.

