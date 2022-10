Zu teuer: Rad-Tiefgarage an Schule abgelehnt

Von: Thomas Steinhardt

Viele Schüler kommen mit dem Rad. Wo die Gefährte am Gymnasium Gröbenzell hinsollen, ist unklar. © archiv

Bei der Erweiterung des Gymnasiums in Gröbenzell schreibt die Gemeinde die Schaffung von 650 Fahrrad-Abstellplätzen vor. Um das realisieren zu können, scheint der Bau einer Tiefgarage nötig. Der zuständige Ausschuss des Kreistags lehnt das ab.

Gröbenzell – Die Kosten für den Erweiterungsbau am Gymnasium werden unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen auf über 30 Millionen Euro geschätzt. Die Tiefgarage für die Fahrräder würde 2,4 Millionen Euro verschlingen. Sie ist Teil der Planung, weil der vorhandene oberirdische Platz am Grundstück des Gymnasiums als begrenzt gilt.

Die Radlplätze waren offenbar bereits im Vorfeld Thema gewesen. In der Sitzung berichtete jedenfalls eine Sprecherin der Bauverwaltung von großem Gegenwind aus der Gemeinde Gröbenzell. Der Radlkeller sei wegen der Gemeinde und wegen fehlehnenden Platzes in die Planung aufgenommen worden, sagte sie. Hans Wörle (CSU) berichtete, dass die nicht öffentlich tagende Baukommission (Beratungs- aber keine Entscheidungsbefugnis) den Radlkeller ablehne. Angesichts der geographischen Gegebenheiten läge der Keller voll im Grundwasser, ergänzte Hans Thurner (FW). „Da wird man mit dem Pumpen nicht mehr fertig.“

Der Ausschuss beschloss einstimmig, die Planung ohne Keller voranzutreiben. Vielleicht, so hieß es, könne man mit der Gemeinde Gröbenzell doch noch eine Lösung für mehr Platz oberirdisch finden, so die Hoffnung, die auch Vizelandrat und Sitzungsleiter Michael Schanderl unterstützte.

Kurz diskutiert wurde auch die Sinnhaftigkeit einer Rad-Unterstellung im Keller ganz generell. Weil viele Schüler praktisch gleichzeitig kämen, sei auf den Rampen nach unten ein Stau zu befürchten, hieß es unter anderem. Um ein Rad auf einen Doppelständer draußen zu hieven, brauche man noch länger, wurde entgegen gehalten. Die Erfahrung zeige, dass Radlkeller durchaus angenommen würden.

Die große Zahl der geforderten Fahrradplätze (einer je zwei Schüler) unterdessen wurde nicht prinzipiell in Frage gestellt. Es kämen wirklich viele Schüler mit dem Rad, sagte Schulreferent Christian Stangl (Grüne). Er bezeichnete die Kostenentwicklung als dramatisch und warf die Frage auf, ob es sinnvoll wäre, zu warten, bis Bauen wieder billiger werde. Das sorgte für Lachen bei den Architekten.

In der Sitzung einigte man sich auch darauf, die Erneuerung des bald aber noch nicht jetzt sanierungsbedürftigen Biologietraktes und dessen Zusammenlegung mit der Chemie sofort in Angriff zu nehmen. Aus Kostengründen hatte man das ursprünglich verschieben wollen. Wenn man auf die Tiefgarage verzichten könne, dann könne man dieses Problem jetzt gleich lösen, so die Haltung der CSU nach einer spontanen Kurz-Besprechung.

