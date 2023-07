Anwohner klagt gegen Pläne für Halle - Lärm und Verkehr befürchtet

Von: Guido Verstegen

Hier sollen unter anderem ein Yogastudio und ein Künstleratelier unterkommen. © Verstegen

In Gröbenzell soll in einer alten Halle eine Erlebnisstätte entstehen. Baurecht besteht. Jetzt hat allerdings ein Anwohner Klage eingereicht.

Gröbenzell – Eine alte Halle am Weidegrund, die Gröbenzells Bürgermeister Martin Schäfer gehört, soll zu einer Art Erlebnisstätte mit verschiedenen Nutzungen umgebaut werden. Baurecht besteht längst – allerdings hat ein Anwohner Klage eingereicht. Die Befürchtung: zu viel Lärm und zu viel Verkehr.

Joachim Grünig, Eigentümer eines schräg gegenüber der Halle liegenden Reihenhauses, hat Klage gegen die Baugenehmigung erhoben. Kürzlich gab es einen Ortstermin. Grünigs große Befürchtung ist, dass die Halle, derzeit noch als Lager genutzt, viel Verkehr anzieht und damit Lärm auslösen könnte, vor allem abends, nachts und an Wochenenden. „Die Eigentümergemeinschaft der gegenüber der Halle liegenden Häuser ist besorgt“, berichtet Grünig.

Mischung aus Wohnen und Gewerbe

Dessen Rechtsanwalt, Ewald Zachmann, erläutert, der für das Areal aus dem Jahr 1979 stammende zuständige Bebauungsplan, sei eine sehr unglückliche städtebauliche Konstruktion. Denn Wohnbebauung und Gewerbe kommen sich am Weidegrund sehr nahe, sind lediglich durch eine sehr schmale Straße getrennt. „Eine Situation, die eine besondere Art der Rücksichtnahme erfordert.“

Einen Vorgeschmack dafür habe ein im Mai durchgeführter Nachtflohmarkt geboten. „Da war verkehrsmäßig alles zu“, erinnert sich Grünig.

Eigentümer Martin Schäfer räumt ein, dass bei dieser Veranstaltung verkehrsmäßig nicht alles rund gelaufen sei. Zahlreiche Anlieferfahrzeuge hätten sich gegenseitig blockiert. Er versichert aber, „das werden wir nächstes Mal anders machen.“ Schäfer ist überzeugt: „Die Lärmprobleme bekommen wir in den Griff.“ Denn die meisten Besucher seien beim Nachtflohmarkt wie erwartet mit dem Fahrrad oder zu Fuß gekommen.

Zachmann beklagt, dass für die Halle „nur allgemeine Nutzungen zugelassen sind“, wie etwa Handwerk. Man müsse wissen, wie die Nutzung in Zukunft konkret aussehen werde. Laut Bauantrag ziehen hier unter anderem ein Cafe, eine Gaststätte, ein Vortragssaal, Werkstätten, Yogastudio, Künstleratelier, Fotolabor und eine Restauratorwerkstatt ein. „Eine eher ruhige Nutzung,“ wie Schäfer betont. Anders als früher, wo Schlosser, Lackierer, Autohändler oder Mechaniker ihrer Arbeit nachgingen.

Fenster müssen geschlossen bleiben

Zudem sind Schäfer für die Nutzung der Halle vom Landratsamt diverse Auflagen erteilt worden. So müssen bei Veranstaltungen nachts Fenster und Türen geschlossen sein, Fenster der Küchen auch tagsüber und im Veranstaltungssaal unter allen Stuhlbeinen Filze angebracht werden. Zudem müssen 61 PKW- und 53 Fahrradabstellplätze geschaffen werden.

Das Verwaltungsgericht hat sich kürzlich ein Bild von der Lage vor Ort gemacht. So befindet sich nahe der Halle auch ein Busparkplatz. Eigentlich hätte an diesem Tag bereits die mündliche Verhandlung stattfinden sollen. Aber dem Landratsamt und Schäfer war durch ein elektronisches Problem die Klagebegründung zu spät zugesandt worden. Die mündliche Verhandlung wird nun voraussichtlich am 24. Januar kommenden Jahres stattfinden.

Auch wenn die Klage noch längst nicht entschieden ist: Schon am nächsten Dienstag beschäftigt sich der Gröbenzeller Bauausschuss wieder mit dem Areal. Martin Schäfer will in einem zweiten Bauabschnitt auf dem Areal zahlreiche Container aufstellen. In vier Containereinheiten sollen Büros, eine Igelauffangstation und Handwerker unterkommen.

