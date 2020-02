Harte Verhandlungen für neue Unterführung

Es ist einer der Dauerbrenner in Gröbenzell: eine neue Unterführung, um die Ortsteile zu verbinden. Nun kommt Bewegung in die Sache. Die Möglichkeiten werden konkreter. Das war allerdings schon einmal so – und scheiterte letztendlich an hohen Forderungen von Grundstückseigentümern.

Gröbenzell – Ein Nürnberger Ingenieurbüro stellte den Gemeinderäten jetzt im Rahmen einer Machbarkeitsstudie mehrere unter- und überirdische Varianten zur Bahnquerung vor. Zu den Favoriten gehören die unterirdischen Varianten. Ein Standort ist der Fischerweg am Ortsrand Richtung Olching. Die Kosten werden hier mit 3,6 Millionen Euro veranschlagt. Der andere befindet sich an der Gröbenhüterstraße (südöstlich der jetzigen großen Unterführung an der Freyastraße). Die Kosten belaufen sich hier auf 3,2 Millionen Euro. Bei beiden Kalkulationen ist allerdings ein Posten noch nicht mit einberechnet: die Kosten für den Grunderwerb. Sowohl am Fischerweg als auch an der Gröbenhüterstraße müsste die Gemeinde Flächen erwerben.

Da kommen Erinnerungen auf. Wie Grünen-Gemeinderätin Christa Spangenberg berichtete, hatte es am Fischerweg bereits vor Jahrzehnten Verhandlungen in dieser Sache gegeben. Auch damals waren bereits konkrete Varianten vorgelegen, die zwischen 500 000 und 1,5 Millionen Mark gekostet hätten. Reinhard Paesler (CSU), damals noch kein Gemeinderat, aber Mitglied des Umweltbeirates, wusste auch, warum die Umsetzung damals scheiterte: Die Grundstückseigentümer hätten eine zu große Gegenleistung gefordert, nämlich die Ausweisung von Bauland. Bürgermeister Martin Schäfer (UWG) sagte darauf: „Der Grunderwerb wird sicher spannend werden.“

Große Mehrheit für Verhandlungen

Die große Mehrheit sprach sich in der aktuellen Gemeinderatssitzung dennoch letztlich dafür aus, die Planungen weiter zu verfolgen und mit den Grundstückseigentümern zu verhandeln. So wünschte sich unter anderem CSU-Gemeinderat Paesler, die Pläne nicht wieder in die Schublade zu legen. „Damit wir diese, eines Tages, wenn wir die finanziellen Mittel haben, auch realisieren können“, fügte seine Parteifreundin Brigitte Böttger hinzu.

Kritisch sah dies Marianne Kaunzinger (UWG). „Mich schrecken die Finanzen“, sagte sie. Sie glaube nicht, dass „wir das in naher Zukunft realisieren können.“ Doch SPD-Gemeinderat Axel von Walter konterte: Er habe einen Finanzierungsvorschlag. Er habe nämlich dem Wahlprogramm der Bürgermeister-Partei UWG entnommen, dass diese die Gewerbesteuer von derzeit 330 Prozent in drei Schritten auf 240 Prozent absenken will. Würde dies nicht realisiert, dann hätte man innerhalb einer Amtszeit die Unterführung.

Die Bahnlinie München/Augsburg teilt die Gemeinde seit über 100 Jahren. Eine Unterführung für Radler und Fußgänger gibt es am Bahnhof. Für Autofahrer gibt es die Freya-Unterführung (und oberirdisch die Brücke am Zillerhof). Seit Jahrzehnten wird nach einer weiteren Querungshilfe gesucht.

Im Juni 2019 hatte Ingenieur Viktor Schmitt den Gemeinderäten zwei Möglichkeiten vorgestellt, eben im Bereich der Gröbenhüterstraße und des Fischerweges. Am Fischerweg besteht derzeit bereits ein Durchlass, der aber eigentlich nur für den Ascherbach gedacht und deshalb sehr niedrig ist. Doch auch Fußgänger und Radler nutzen den Weg Richtung Olchinger See – dies aber in stark gebückter Haltung. (sus)