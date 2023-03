Haushalt aufgeschoben: Steuer-Erhöhung auf der langen Bank

Beim Haushalt in Gröbenzell muss dringend eine Entscheidung her. (Archivfoto)

Erneute Diskussion

Klamme Kasse: Am heutigen Dienstag diskutiert der Gemeinderat Gröbenzell erneut das Für und Wider von Steuererhöhungen im Haushalt 2023, nachdem der Punkt in der vergangenen Sitzung zu weit nach hinten rutschte. Klar ist: Es muss dringend eine Entscheidung her.

Gröbenzell – Das Thema hatte schon bei zwei Debatten im Haupt- und Finanzausschuss Fahrt aufgenommen (wir berichteten) und war schließlich an den Gemeinderat übergeben worden, damit das Gremium in Sachen Haushalt zügig über den besten Weg aus der Sackgasse 2023 abstimmen möge. Angesichts der Brisanz der Angelegenheit waren erneut hitzige Diskussionen zu erwarten. Denn um die Finanzen in den Griff zu bekommen, schlug die Verwaltung abermals vor, die Grundsteuer um 55 Prozent von 310 auf 480 Punkte zu erhöhen.

Das war eine Variante, die im Haupt- und Finanzausschuss ebenso keine Mehrheit fand wie zwei andere Anträge: Die SPD plädiert für eine Anhebung der Gewerbesteuer auf 380 Punkte, die Grünen wollen die Gewerbesteuer um 20 Punkte (dann 350) und die Grundsteuer um 50 Punkte (dann 360) aufstocken. Diese Alternative spült allerdings deutlich weniger Geld in die Kasse als die Pläne der Verwaltung (1,1 Millionen Euro jährlich) und der SPD (knapp 1,4 Millionen Euro).

Dass 13 (!) weitere Punkte auf der Tagesordnung auftauchten, verwunderte. Dass dann geraume Zeit für den Vortrag der planenden Architektin Claudia Schreiber zur seit Jahren laufenden Studie „Belebung des Ortszentrums“ und dessen Diskurs verloren ging, irritierte. Weil niemand aus dem Gremium per Antrag rechtzeitig auf eine mögliche Verlängerung der Sitzung gedrängt hatte, war um 23 Uhr Schluss.

Bis dahin hatte man in erster Linie die im Haupt- und Finanzausschuss genannten Argumente wiederholt. Thomas Eichler (CSU) forderte die Verwaltung allerdings auf, verstärkt darüber nachzudenken, Grundstücke zu veräußern. „Ich finde es ein bisschen schade, dass der Verkauf von Grundstücken so sakrosankt behandelt wird“, sagte der Referent für Liegenschaften und sprach ganz konkret eine brachliegende Fläche an der Augsburger Straße an, auf der „seit 1968 noch nie ein Klotz gestanden hat“.

Die Gemeinde habe viele Grundstücke angekauft, das sei wichtig für die Zukunft, entgegnete Bürgermeister Martin Schäfer (UWG): „Grundstücke zu haben ist mehr, als einmalig den Haushalt zu sanieren.“

Um „handlungsfähig bleiben zu können“, müsse man an die Steuern ran, betonte Gregor von Uckermann (SPD) und verteidigte den Vorschlag seiner Fraktion, den Gewerbesteuer-Satz anzuheben. Die Grundsteuer derart krass erhöhen zu wollen führe hingegen zu „sozialer Ungerechtigkeit“.

Peter Falk (SPD) verwies zudem auf die doppelte „Verwaltungsorgie“, die auf die Gemeinde bei etwa 9000 neuen Grundsteuer-Bescheiden zukomme – jetzt und noch einmal 2025, wenn die aktuelle als verfassungsrechtliche Regelung ausläuft und der Einheitswert als Berechnungsgrundlage seine Gültigkeit verliert. Martin Runge (Grüne) rechnet mit „dramatischen Auswirkungen“ für Eigentümer: „Wer jetzt baut, liegt dann um 20 bis 25 Prozent höher.“

Wie prekär die Lage in der Gemeinde Gröbenzell ist, veranschaulichte Gregor Kamp, der ein „strukturelles Einnahmeproblem“ ausmacht. „Uns fehlen allein vier Millionen Euro an Steuerkraft“, sagte der Kämmerer.

Diese liege seit 2018 pro Einwohner unter dem Landesdurchschnitt: Während der Freistaat weiterhin Zuzug verzeichne, stagniere die Einwohnerzahl Gröbenzells im besten Fall. Kamp: „Dadurch sinkt der relative Beitrag der Bevölkerung Gröbenzells am Gesamteinkommen aus der Einkommensteuer in Bayern zunehmend. Ohne Eingriffe des Gemeinderates auf die Realsteuereinnahmen verfestigt sich diese Situation auch dauerhaft.“