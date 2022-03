Hausmeisterwohnung soll Krippe werden

Kinder stecken in einer Kinderkrippe die Teile einer Holzeisenbahn zusammen. © Beispielfoto: Julian Stratenschulte (dpa)

Zehn neue Plätze könnten entstehen: Das bisherige Hausmeistergebäude an der Bernhard-Rößner-Schule in Gröbenzell soll zur Krippe werden.

Gröbenzell – Voraussetzung dafür ist, dass ein Träger gefunden und das Gebäude umgebaut wird. Derzeit werden in der Gemeinde 185 Krippenplätze angeboten. Um die 15 Kinder sind leer ausgegangen. Ein Problem ist zudem der Mangel an Personal in den Kitas.

Zumindest gibt es nun eine neue Möglichkeit, was Kita-Räume betrifft: Das frühere Hausmeisterpaar hat das kleine Haus an der Bernhard-Rößner-Straße, direkt an der Schule, verlassen. Und der Nachfolger will nicht einziehen. Die Referentin für Kindergärten und Schulen, Anita Rieger (CSU), freute sich über „die gute Möglichkeit, zehn Kitaplätze zu schaffen“. Peter Falk (SPD) war weniger begeistert: „Wir vernichten Wohnraum.“ Daniel Holmer (Grüne) stimmte der Umnutzung wie alle anderen Gemeinderäte zwar zu, „aber ohne Jubelschreie“. Klaus Coy (FDP) hielt dagegen, dass die Wohnung für Schulfremde eh nicht so geeignet sei.

Bis Krippenkinder in dem Gebäude betreut werden können, muss das Haus aber noch umgebaut, ein Garten gestaltet und Mobiliar beschafft werden. Welcher Träger zum Zuge kommt, entscheidet eine Vergabekommission, der unter anderem der Bürgermeister und die Referenten für Kinderbetreuung, Soziales, Familie und Finanzen angehören. sus

