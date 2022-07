Heimat- und Torf-Museum macht wieder auf

Von: Ulrike Osman

Teilen

Für die Ausstellung über ihren Großvater reiste Ruth Besimo mit ihrem Mann Christian (l.) zu den darauf abgebildeten Orten. Sven Deppisch, Vorsitzender des Historischen Vereins Gröbenzell, freut sich über die Wiedereröffnung. © Weber

Das Heimat- und Torfmuseum in Gröbenzell öffnet wieder seine Türen. Zu diesem Anlass zeigt das Haus eine Ausstellung über einen Künstler, der die Gemeinde vielfältig beeinflusste – und in vielen Ehrenämtern mitwirkte.

Gröbenzell – Mit einer besonderen Ausstellung feiert das Heimat- und Torfmuseum seine Wiederöffnung nach über zwei Jahren coronabedingter Schließung. Unter dem Titel „Ein Suchender malt seine Heimat. Albert Meyer und seine Kunst (1881 - 1948)“ widmet sich das Museum dem künstlerischen Vermächtnis eines Mannes, der die Gemeinde auf vielfältige Weise geprägt hat.

Von Haus aus war Meyer kein Künstler, sondern Bauingenieur. Im Jahr 1915 zog er mit seiner Familie nach Gröbenzell. Mit seinen 34 Jahren hatte der Bäckerssohn damals schon heftigste Schicksalsschläge erlebt. 1910 starb seine Frau bei der Geburt des ersten gemeinsamen Kindes. 1914 wurde er im Krieg verwundet – zwei Wochen, nachdem er eingezogen worden war, verlor er sein linkes Bein.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Möglicherweise war es dieses traumatische Erlebnis, das ihn zu einer immer intensiveren Beschäftigung mit der Kunst drängte. Er besuchte eine städtische Malschule in München und brachte es in allen möglichen Techniken zu ausgesprochener Meisterschaft, wie die Ausstellung im Heimat- und Torfmuseum beweist. Hier hängen mehr als 30 ausgewählte Werke Meyers.

Es sind Aquarelle, Ölbilder, Tusche-, Kohle-, Farb- und Bleistiftzeichnungen von Gröbenzeller Ortsansichten, von seinem Haus in der Eschenrieder Straße 9, von der Amper, dem Graßlfinger Moos und der Gegend um Olching.

Gesamtwerk des Großvaters

Meyers Enkelin Ruth Besimo (60) und ihr Mann Christian (65) sind seit drei Jahren damit beschäftigt, das fast 700 Bilder umfassende Gesamtwerk des Großvaters zu erfassen, zu katalogisieren und zu digitalisieren. Und nicht nur das. Das in der Schweiz lebende Ehepaar suchte all die Stätten auf, an denen Meyer gemalt hat, und hielt sie fotografisch fest – so ergibt sich eine spannende Gegenüberstellung alter Landschaftsimpressionen mit der heutigen Realität.

Um die einzelnen Aussichtspunkte zu finden, war mitunter detektivisches Geschick erforderlich. Das Ehepaar recherchierte im Online-Geoportal Bayern und befragte Ortskundige. „Wir sind mit dem Tablet durchs Gelände marschiert und haben Leute angequatscht“, erzählt Ruth Besimo. Eingrenzen ließen sich die Mal-Orte durch Meyers körperliche Behinderung wegen seines verlorenen Beines. Oft blieb er in der Nähe von Bahnhöfen oder suchte Plätze auf, die er mit seinem auf Einbein-Betrieb umgebauten Fahrrad erreichen konnte.

Der Baulinienplan

680 Bilder sind mittlerweile erfasst, doch es könnte noch mehr geben. Ruth Besimos Elternhaus – sie ist die Tochter von Meyers jüngstem Sohn – war von oben bis unten voll mit seinen Bildern, doch er verkaufte zu Lebzeiten einiges. Die ehemalige Zahnärztin jedenfalls ist sicher, dass sie eines der Bilder ihres Großvaters in einer Folge der Krimiserie „Der Bulle von Tölz“ gesehen hat.

Im Rahmen der Ausstellung, die bis zum 16. Oktober gezeigt wird, beleuchten die Kuratoren Johann Böhmer und Kurt Lehnstaedt die zahlreichen ehrenamtlichen Tätigkeiten Meyers in Vereinen und Organisationen der damals jungen Siedlung.

Gezeigt wird außerdem ein Generalbaulinienplan des Ortes, den der Bauingenieur 1931 anfertigte. Die Nazis versuchten später, ihn aus seinen Ehrenämtern und aus den Diensten der Stadt München zu drängen. Nur mit großer Mühe gelang es Meyer, den Angriff abzuwehren.

In Gröbenzell erinnert heute eine Straße an Albert Meyer. Die Ausstellung startet am Sonntag im Rahmen einer großen Feier zum 25-jährigen Jubiläum des Vereins. „Auf dem Rathausplatz und im Saal des Bürgerhauses veranstalten wir ein buntes Programm für die ganze Familie“, kündigt der Vorsitzende Sven Deppisch an.

Das Jubiläumsfest

Die Gröbenhüter feiern ihr Jubiläum an diesem Sonntag, 17. Juli, ab 11 Uhr rund um den Rathausplatz. Auf die Besucher warten zünftige Musik, kulinarische Schmankerl, Fanfaren- und Alphornbläser. Dazu gibt es Lesungen und Vorträge zur Orts- und Vereinsgeschichte von bekannten Gröbenzellern. Geschäfte haben offen. Um 18 Uhr tritt der Trachtenverein Almfrieden auf. In der Kirchenstraße ist zudem ein Räuber-Kneißl Oldtimer Treff. gar

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.