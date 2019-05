Heimatmuseum bietet Einblicke in das Leben der Bienen

Spätestens seit dem Volksbegehren zum Artenschutz beschäftigt viele Menschen das Schicksal der Biene. Eine Ausstellung im Gröbenzeller Heimat- und Torfmuseum gibt jetzt spannende Einblicke in das Leben des fleißigen Insekts, ohne das der Mensch überhaupt nicht überleben könnte.

Gröbenzell – Die Idee zur Ausstellung „Summ, summ, summ! Bienchen, summ herum“ hatte Museumsleiter Werner Urban lang, bevor das Volksbegehren Schlagzeilen machte. „Das Thema ist hochaktuell und muss es auch bleiben“, betonte Rudi Ulrich, Vorsitzender des historischen Vereins „Die Gröbenhüter“ bei der Ausstellungseröffnung. „Wir brauchen die Insekten, sonst schaut es für die Welt düster aus.“

Keine Biene - kein Leben

Dass der Menschheit nur noch vier Jahre bleiben würden, gäbe es keine Bienen mehr, weiß man spätestens seit 1949. Albert Einstein hat es ausgerechnet – keine Bienen heißt keine Pflanzen, keine Tiere, keine Menschen mehr. Fast 80 Prozent aller Nutz- und Wildpflanzen werden von der Honigbiene bestäubt. „Sie sichert uns die Vielfalt an Nahrungsmitteln, wie wir sie kennen und genießen.“ Bedroht wird die Biene nicht nur von Unkrautvernichtern, sondern auch von Steingärten und raspelkurzen Rasenflächen, über die alle paar Tage der Mähroboter schnurrt.

Die Geschichte der Imkerei und das faszinierende Leben im Bienenstaat macht die Ausstellung auf unterhaltsame Weise greifbar. Von Höhlenmalereien weiß man, dass der Mensch bereits in der Mittelsteinzeit Honig naschte. Plünderte man zunächst die Bestände, die Bienen in hohlen Bäumen angelegt hatten, so kam man später darauf, die Insekten in Bienenkörben zu halten. Bereits im frühen Mittelalter standen hohe Strafen auf den Diebstahl von Bienenvölkern und Honig.

Historische Werbetafeln

Urban hat viele Exponate der Ausstellung von Imkern in der Region geliehen. Andere standen lange unbeachtet im Museumsdepot, wieder andere brachte er von Reisen nach Südtirol mit. Zu sehen sind unter anderem Waben und die dazugehörigen Kästen, eine Honigschleuder, die typische Imker-Schutzkleidung, Wachs-Arbeiten und historische Werbetafeln.

Das Faszinierendste aber sind die Einblicke in das sechs Wochen kurze Leben der Biene, das vom ersten Tag an strukturiert und durchgetaktet ist. Das frisch geschlüpfte Insekt hält zunächst als Putzbiene den heimischen Stock sauber und füttert die Larven. Später arbeitet die Biene als Honigmacherin, bevor sie im Alter von etwa drei Wochen selbst zum Nektarsammeln ausfliegt. Ältere Bienen dienen dem Volk als Kundschafterinnen.

Mit dem Schwänzeltanz, einem bestimmten Flugmuster, informieren sie ihre Kolleginnen, wo reichhaltige Blütenbestände zu finden sind. Entschlüsselt wurde diese Tanzsprache einst vom Verhaltensforscher Karl Frisch, der dafür 1973 den Nobelpreis erhielt. Der Gröbenzeller Werner Urban hatte als Jugendlicher sogar das Glück, durch Zufall die Schwester des Wissenschaftlers kennenzulernen und einen Blick in dessen privates Naturkundemuseum werfen zu dürfen.

Die Ausstellung

im Torfmuseum (Alte Schule, Rathausstraße 3) ist jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Außerhalb dieser Zeit kann man bei Werner Urban Führungen buchen unter Telefon (0 81 42) 5 37 77. Zur Ausstellung gehört ein 30-minütiger Film für Erwachsene und ein kürzerer für Kinder. Die Ausstellung läuft bis zum 6. Oktober.