Hochwasserschutz erneut auf dem Prüfstand

Von: Guido Verstegen

Überflutete Straße in Gröbenzell. © Böhmer, Kathrin

Eigentlich steht das ortsübergreifende Hochwasserschutzkonzept. Doch in Gröbenzell herrscht Unbehagen, nicht zuletzt wegen der Flutkatastrophe im Ahrtal.

Gröbenzell – Die Grünen fordern eine erneute Prüfung und bekommen Recht.

„Über die Wichtigkeit des Hochwasserschutzes muss man nicht mehr diskutieren“, betonte Gröbenzells Zweiter Bürgermeister Martin Runge in der Gemeinderatssitzung. Seine Grünen-Fraktion hatte gleich vier Anträge zu dem hochsensiblen Thema präsentiert – und das Gremium winkte sie durch.

Mauern und Becken

Die Eingaben behandelten Punkte wie das Einrichten von Flächen für naturschutz- und wasserrechtlichen Ausgleich, grundsätzliche Vorsorgemaßnahmen der Verwaltung und die Überprüfung des Integralen Hochwasserschutzkonzeptes. Dieses schlägt Maßnahmen wie Staumauern und Rückhaltebecken vor, die Gröbenzell, Alling, Eichenau, Olching, Puchheim und Germering vor großflächigen Überschwemmungen bewahren sollen. Die reinen Baukosten wurden Anfang des Jahres auf bis zu 37 Millionen Euro geschätzt. Runge geht hingegen von einer Summe von bis zu 53 Millionen Euro aus, wenn noch Grunderwerb, Maßnahmen zur Binnenentwässerung und Umweltschutz hinzukommen.

Schieflagen

Der Grünen-Politiker befasst sich seit vielen Jahren intensiv mit der Problematik, deckte unter anderem fehlerhafte Berechnungen auf. Der 64-Jährige gibt zu Bedenken: „Wie was genau umzusetzen ist, da gibt es viele Leerstellen.“ Die Plausibilität des Konzepts habe sich bestätigt, aber zu den bereits aufgedeckten Fehlern „gibt es bei dem Modell wahrscheinlich weitere Schieflagen“.

Im Zuge des Festsetzungsverfahrens wurde das Überschwemmungsgebiet bisher bereits drei Mal neu berechnet. Nach den Zahlen von 2019 sei Gröbenzell „grundsätzlich nur noch kleinräumlicher betroffen“, heißt es aus der Verwaltung. Im Frühjahr gab es unter den Bürgern eine Anhörung. Aufgrund der Vielzahl von Einwendungen sei aktuell davon auszugehen, dass es zu einer nochmaligen Berechnung komme. Erst dann sei eine fachlich belastbare Grundlage für weitere Untersuchungen gegeben.

„Wir sollten nicht in Panik verfallen. Wenn alles nachgerechnet wird, haben wir womöglich ein Thema, das gar nicht so kritisch ist“, sagte Bürgermeister Martin Schäfer (UWG). Anton Kammerl (CSU) war anderer Meinung: „Wir spielen nur noch russisches Roulette in Gröbenzell.“ Man könne nicht nur auf das Hochwasserkonzept warten: „Wir haben keinen Zeitplan, keine Verbindlichkeit.“ Der Antrag der CSU-Fraktion, die Verwaltung möge einen Fahrplan für kurz- und mittelfristige Maßnahmen erstellen, fand aber keine Zustimmung.

Stiefmütterlich behandelt

„Der Hochwasserschutz in Gröbenzell ist seit 40 Jahren nicht oder nur sehr stiefmütterlich behandelt worden“, moniert der Gröbenzeller Wolfgang Radzieowski im Gespräch mit dem Tagblatt. Der Diplom-Ingenieur in Rente – er war von 2012 bis 2019 im Arbeitskreis Siedlungsökologie der Agenda 21 aktiv – verfolgte die Sitzung.

Er forderte zuletzt im Juni in einer E-Mail an den Bürgermeister schnelleres Handeln. Radzieowski: „Das interkommunale Hochwasserschutzkonzept steckt seit etwa vier Jahren in den Kinderschuhen und die Realisierung dürfte sich – so sie überhaupt kommt – noch sehr, sehr lange hinziehen.“

