Hofflohmarkt in Gröbenzell bricht Rekord – und findet auch auf Facebook statt

Von: Kathrin Böhmer

Sonnenschutz war gefragt: Stand beim Gröbenzeller Hofflohmarkt, diesmal im Süden des Ortes. © Weber

Das gab es noch nie: Knapp 300 Teilnehmer hatten sich für den Hofflohmarkt im Gröbenzeller Süden angemeldet. Parallel lief die Aktion auf Facebook.

Gröbenzell - „Wahnsinn“, sagt Veranstalter Vuc Latinovic. Zwar seien es in diesem Teil der Gemeinde von jeher mehr Teilnehmer als im Norden, wo der Markt einige Wochen früher stattfindet. Doch bislang habe sich die Zahl bei 200/220 im Schnitt bewegt, also deutlich weniger. Am vergangenen Sonntag wurden also bei Traumwetter alle Rekorde gebrochen.

Latinovic denkt, dass Corona damit etwas zu tun hat. Die Menschen hatten Zeit, auszumisten, und freuen sich darüber, wieder mit anderen zusammenzutreffen. „Vor allem unter freiem Himmel ist es doch ein gutes Gefühl“, erklärt der Organisator.

Allerdings: Wer die Kontakte einschränken wollte, konnte quasi auch virtuell an den Ständen stöbern. Einige Verkäufer posteten Fotos ihres Angebots im sozialen Netzwerk Facebook. Da konnte man dann von der heimischen Couch aus sehen, dass es an der Chiemseestraße sogar ein Motorrad im Angebot gab, eine Honda.

Veranstalter Latinovic hat dagegen nichts einzuwenden, erkennt schon auch gewisse Vorteile, wenn man etwas Bestimmtes sucht. Aber er mag es lieber klassisch: „Ich bevorzuge es, durch die Straßen zu spazieren, an den Ständen zu stöbern und dann ganz überraschend einen kleinen Schatz zu entdecken, wo man ihn nicht erwartet hätte.“ Außerdem spiele ja gerade die soziale Komponente, also die Begegnungen und das Ratschen auf der Straße, eine besondere Rolle.

Deshalb behält Latinovic das Modell mit der einfachen Standort-Karte zur Orientierung im Internet bei, aber eben nicht mehr. Das hat sich bewährt. Immerhin kann Latinovic im kommenden Jahr Jubiläum feiern: Dann finden die Märkte zum zehnten Mal statt.

