Interview mit Leiter des Bauamts: „Ich nehme das alles ein bisschen persönlich“

Von: Guido Verstegen

Ihm liegt Gröbenzell am Herzen: Bauamtsleiter Markus Groß in seinem Büro. © GUV

Antragsflut und nervenzehrende Debatten im Gröbenzeller Gemeinderat: Einer, den das direkt betrifft, ist Markus Groß, Leiter des Bauamts, der größten Abteilung im Rathaus.

Gröbenzell – Im Tagblatt-Interview verrät er, was ihn an den politischen Scharmützeln besonders ärgert – und welche Chance vertan wurde.

Markus Groß ist ein alter Hase in dem Geschäft. Der 50-Jährige stammt aus Gröbenzell, lebt aber mit seiner Partnerin in Gilching. Er hat zwei erwachsene Kinder. Groß studierte Architektur und absolvierte in der Landeshauptstadt ein Referendariat der Fachrichtung Städtebau. Er war zwölf Jahre Bauoberrat der Stadt München und arbeitete gut zwei Jahre lang bei der Gesellschaft für Stadterneuerung. Im April 2018 nahm er in Gröbenzell seine Arbeit als Bauamtsleiter und berufsmäßiger Gemeinderat auf. Gerade in letzter Zeit kann er die Debatten aber nicht mehr so ganz nachvollziehen, wie er im Interview verrät.

Als es im Gemeinderat um die Satzung über die Bereitstellung von Abstellplätzen für Räder ging, haben Sie die zähe Diskussion mit folgenden Worten moniert: ,Ich bin mit meinem Latein am Ende, und ich überlege, wie ich persönlich damit umgehe.’ Sind Sie amtsmüde?

Nein, ganz im Gegenteil! Mir macht der Job nach wie vor Spaß, ich habe sehr motivierte Kolleginnen und Kollegen. Ich bin selbst gebürtiger Gröbenzeller – mir liegt sehr am Herzen, was hier passiert.

Und doch scheint sich da einiges aufgestaut zu haben, oder?

Na ja, aktuell sind die Tagesordnungen bei den Gemeinderatssitzungen durch Anträge so vollgepackt, dass wir zum Teil inhaltlich nicht zu den Punkten kommen, die das Bauamt vorbereitet hat. Trotzdem müssen die Entscheidungen getroffen werden. Und bei manchen Anträgen weiß ich nicht so genau, was sie für Gröbenzell bringen. Ich nehme das vielleicht alles ein bisschen persönlich.

Was wünschen Sie sich stattdessen?

Ich vermisse im Gemeinderat einen inhaltlichen Austausch zu den aktuellen Prioritäten. Zudem sollten wir uns mal die Zeit nehmen, die Rahmenbedingungen zu diskutieren, unter denen die Verwaltungsarbeit aktuell stattfindet. Und brennen uns nicht andere wichtige Themen unter den Nägeln?

Zum Beispiel?

Nehmen wir den Ukraine-Krieg, die Flüchtlingssituation, die Energiekrise – oder eben Corona. So ist zum Beispiel eine Kollegin aus dem Bauamt eingesprungen, um bei den Impfaktionen zu unterstützen. Das war Ende 2021, Anfang 2022 – in der Zeit, als der Bürgermeister wegen seiner Knie-OP in der Reha und somit im Amt vertreten worden war. Die Mitarbeiterin hat das Projekt gerne und kompetent betreut, konnte aber ihre eigentlichen Aufgaben nicht gleichzeitig erledigen. Es ärgert mich, wenn Kapazitäten an einer Stelle fachfremd gebunden werden und in der Folge dann ein Antrag kommt, weil wir mit einem anderen Thema die Gemeinderatsbefassung nicht mehr vor der Sommerpause schaffen. Das sorgt aus meiner Sicht nur für unnötigen Frust im Team. Solche Anträge aber stellen die Verwaltungsarbeit in schlechtem Licht dar.

Was hat Sie in Ihrer bisherigen Amtszeit so richtig geärgert?

Wir hatten unter gesunden gemeindlichen Rahmenbedingungen ein städtebauliches Entwicklungskonzept aufgestellt, um das Zentrum aufzuwerten. Es ist verständlich, dass wir nicht alles in der Kürze der Zeit umsetzen können, weil uns schlicht die Steuereinnahmen fehlen. Im Herbst 2021 hätte es jedoch die Möglichkeit gegeben, ein kleineres Projekt mit Fördermitteln umzusetzen und eine Art Testphase für zwei bis drei Jahre zu starten, wie der öffentliche Raum im Zentrum langfristig umgestaltet werden soll.

Und was kam dazwischen?

Dann kam die nächste Corona-Welle. Im Gemeinderat machte sich große Unsicherheit breit und letztlich war man nicht mutig genug, um das Ganze durchzuziehen. Wir befassen uns grundsätzlich mit Fragen, wie viel Autoverkehr und wie viele Stellplätze das Zentrum braucht. Und da gab es die Möglichkeit, den Bürger mitzunehmen und die Kirchenstraße/ Rathausstraße zu bespielen – mit Sitzmöglichkeiten, Freischankflächen und einer Bühne. Die große bauliche Umgestaltung können wir uns kurzfristig nicht leisten, aber dieser mehrjährige Prozess mit relativ geringen Mitteln hätte uns wichtige Erfahrungswerte beschert. Die Chance hat der Gemeinderat aus meiner Sicht vertan.

Ein anderes Großprojekt, das Rathaus, entstand auch während Corona. Wie schwierig war das?

Das war sicher nicht so einfach, und ich denke, wir haben das ganz gut hinbekommen. Klar, wenn man sich die Außenanlagen anschaut, sieht man, dass noch nicht alles fertig ist. Aus verschiedenen Gründen.

Können Sie kurz die wichtigsten nennen?

Mit Beginn der Pandemie gab es große Schwierigkeiten auf dem Materialmarkt, vor allem bei Holz und Stahl, dazu kamen die Probleme bei den Lieferketten. Das fiel genau in die heiße Phase des Rathausneubaus. Wir hatten Verzögerungen bei der Ausführung, mussten bei den Kosten nachverhandeln und zwei- bis dreimal mit den Ausschreibungen auf den Markt gehen.

Eine Baufirma ging auch noch insolvent, richtig?

Es war so: Ende 2021 wurden die Arbeiten an den Außenanlagen witterungsbedingt eingestellt. Im Frühjahr 2022 sollte alles fertig sein. Jedoch hat die verantwortliche Firma nicht wieder zu arbeiten begonnen und im Frühsommer Insolvenz angemeldet. Jetzt steht fest, dass der Insolvenzverwalter nicht in den Vertrag einsteigt. Das heißt, wir schreiben neu aus und starten vermutlich im Frühjahr 2023 wieder. Auch das bindet Kräfte, die für andere Projekte fehlen.

2023 steht ein Leuchtturmprojekt an

Der Gröbenzeller Bauamtsleiter Markus Groß sprach im Interview außerdem über die wichtigsten Vorhaben 2023. Ein großes Thema ist die Sanierung der Wildmooshalle I, jetzt Paul-Barth-Halle. „Da wollen wir wegkommen von den fossilen Energien – das alte Heizkraftwerk muss ersetzt werden – und das Gebäude energetisch sanieren, um langfristig Energie zu sparen. Das wird ein Leuchtturmprojekt für Gröbenzell.“ Im nächsten Jahr werde die Planung aufgesetzt, Bundesfördermittel seien beantragt. Im zweistelligen Millionenbereich bewegen sich auch die Kosten für die anstehende Sanierung der Grundschule an der Bernhard-Rößner-Straße. Und dann steht noch die Aussegnungshalle auf dem Plan.



Und welche Projekte lagen dem Bauamtschef bislang besonders am Herzen? Groß: „Mit dem kommunalen Förderprogramm zur Flächenentsiegelung haben wir seit 2019 über die Gemeindegrenzen hinaus einiges an Aufmerksamkeit erzielt. Wir tun da viel für den Klimaschutz. Weil wir pro eingesetztem Euro einen Euro vom Freistaat dazu bekommen und der Bürger eben auch, können wir mit wenig gemeindlichen Mitteln viel bewegen.“ Gröbenzell belege bundesweit Platz vier bei der Bevölkerungsdichte – da sei es wichtig, viele kleinteilige Asphaltflächen in Privatbesitz zu entsiegeln.

