Trommeln, Tanz und Töpfern: Gröbenzell im Feier-Marathon

Von: Guido Verstegen

Leckeres aus aller Welt: May und Siti aus Indonesien präsentieren Gulasch, Frühlingsrollen und Sesambällchen. Tamara und Erika aus Kenia (r.) haben Samosas auf dem Teller, Tenzin und Kunsel tibetanische Teigtaschen. © Peter Weber

An diesem Wochenende war in Gröbenzell bei „Gröbenzell ist bunt“ so Einiges geboten. Kulinarische Spezialitäten waren besonders begehrt.

Gröbenzell - Der Verein „Gröbenhüter“ feierte sein 25-jähriges Bestehen am Sonntag. Rund um die Alte Schule, wo das Heimat- und Torfmuseum des Vereins ist, war viel los. Das Museum öffnete zum ersten Mal nach zwei Jahren wieder seine Türen. Es gab Vorträge zur Geschichte. Draußen konnte man bummeln und sich Oldtimer anschauen. Auch für das leibliche Wohl war gesorgt.

Auf dem Stand des Afro-European-Vereins probieren sich Neugierige beim Trommel-Workshop aus, als sich die Samba-Trommler von Bateria Z eingrooven, prompt werden die ugandischen Djembes lauter, und in eine Pause hinein erklingen die Glocken der katholischen Kirche St. Johann Baptist. Dieser Moment zeigt: „Gröbenzell ist bunt“ verbindet die Menschen.

Nach zwei Jahren öffnete das Heimat- und Torfmuseum wieder seine Türen. © Peter Weber

Zum fünften Mal präsentierten die ausländischen Mitbürger ihre Heimat auf der Veranstaltung der Gemeinde, mehrere Tausend Besucher füllten Rathausstraße und Rathausplatz. Als vermutlich jüngster Gast war der drei Wochen alte Yaalan gemeinsam mit Großeltern, Eltern und Schwester Laksha unterwegs. Seine Mutter Jaya Lakshmi R. war schon drei Mal Teil des Festes: „Es ist so schön, dass gerade jetzt meine Eltern aus Indien zu Besuch sind.“

Die internationalen kulinarischen Spezialitäten fanden reißenden Absatz, im Brunnenhof vergnügten sich die Kids unter anderem beim Töpfern und beim Färben von Bandanas. Die Bühne bevölkerten zahlreiche Interpreten mit Tanz, Musik und Gesang. „Da spürt man das Herzblut in den Aktionen“, freute sich Cordula Braun, Referentin für interkulturelle Zusammenarbeit, die ein lebendiges Programm präsentierte. Zum Mitmach-Hit geriet die Aufführung von „Jerusalema“, die Zvonko P. mit Asylbewerbern einstudiert hatte: Am Freitag (18 Uhr) treffen sie sich wieder zu dem die Menschen verbindendenden Tanz am Rathausplatz. guv