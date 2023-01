Sanierung des kirchlichen Kindergartens: Wer soll wie viel zahlen?

Von: Guido Verstegen

Die Fenster im Eingangsbereich sind marode. © Weber

Aus einem Gröbenzeller Kindergarten kommen alarmierende Nachrichten, was den baulichen Zustand angeht. Nun soll es eine Generalsanierung der kirchlichen Kita geben.

Gröbenzell – Die Gemeinde will sich an den Kosten beteiligen – mit konkreten Versprechungen ist sie aber vorsichtig.

Seit 50 Jahren lebt Hans Höcherl nun schon in Gröbenzell, etwas länger gibt es auch schon den Kindergarten St. Johann Baptist. Seit 2012 ist er der Kirchenpfleger der katholischen Pfarrgemeinde, nach der die Einrichtung benannt ist und deren Stiftung als Trägerin fungiert.

Zwei Gebäude

Der Betrieb vom „Haus für Kinder“ erfolgt in zwei Gebäuden: dem in den 1990er- Jahren entstandenen Hort (etwa 50 Kinder) und dem Kindergarten mit seinen vier Gruppen (insgesamt 100 Kinder). 2014 mahnte Höcherl nach eigenen Angaben das erste Mal an, dass das ältere Gebäude saniert werden müsse – passiert ist nichts.

Inzwischen sei Eile geboten: Die Fenster seien marode, im Eingangsbereich behelfe man sich gerade mit ausgelegten Spanplatten, das Dach sei teilweise undicht, die Elektrik in die Jahre gekommen, 2021 habe es wegen der alten Wasserleitungen Probleme mit Legionellen gegeben. Höcherl: „Wenn nicht bald was passiert, besteht die Gefahr, dass wir den Laden zumachen müssen!“

Die Kirchenstiftung

Die Pfarrkirchenstiftung nimmt gerade einen neuen Anlauf: Sie stellte den Antrag, die Gemeinde und das Erzbischöfliche Ordinariat München und Freising (EOM) mögen sich an der Generalsanierung des Gebäudes beteiligen. Das EOM präsentierte der Gemeinde einen Finanzierungsplan: Nach der bisherigen Kostenermittlung geht es um eine Gesamtsumme von rund 6,3 Millionen Euro – auf den Kindergarten entfallen 5,3 Millionen Euro, auf den Teil Wohnnutzung eine Million Euro.

„Demnach beginnt die Finanzierung der Zuwendung der Gemeinde Gröbenzell im Jahr 2025 und soll rund 3,5 Millionen Euro betragen. Es ist zu beachten, dass der Finanzierungsplan bereits jetzt droht, von der Kostenentwicklung im Bausektor überholt worden zu sein“, schildert die Verwaltung den Sachverhalt in der Vorlage für den Gemeinderat.

Die Verträge

Die Verantwortlichen des erzbischöflichen Ordinariats und der Verwaltung verhandeln derzeit die Verträge, mit Blick auf die weitere Planung und etwaige Fördermittel wünschte sich das Erzbistum ein klares Bekenntnis aus dem Gemeinderat. Das kam angesichts der Wichtigkeit des Projekts einstimmig, das Gremium entschied sich jedoch, das finanzielle Risiko zu minimieren.

„Wir können nicht sagen, wir beteiligen uns an allen anfallenden Kosten“, betonte Martin Runge (Grüne). Auf dessen Vorschlag hin wurden eine Orientierung an den Zahlen aus Vor- und Entwurfsplanung – diese liegen laut EOM noch nicht vor – sowie eine Pauschalierung des aufzuwendenden Betrages im Beschluss verankert. „Eine anteilige Beteiligung ist schwierig, die Gemeinde hat nicht die Bauherrschaft und nicht die Kontrolle“, sagte Axel von Walter (SPD).

Die Aufteilung

„Wir freuen uns über das Bekenntnis der Gemeinde Gröbenzell, die Vorplanung mit zu bezahlen, und werten dies – vorbehaltlich unserer Haushaltslage – als positiv“, teilte die EOM-Pressestelle auf Tagblatt-Anfrage mit. Die Aufteilung der Kosten sei noch weiter mit der Gemeinde zu verhandeln, man befinde sich in guten Gesprächen und sei zuversichtlich, eine Einigung zu erzielen.

Das noch ausstehende Einverständnis des Strategischen Vergabeausschuss des EOM vorausgesetzt, werden die Leistungen europaweit ausgeschrieben. Weil es sich um ein öffentliches Baugenehmigungsverfahren handele, dem die Gemeinde Gröbenzell und das Landratsamt zustimmen müssten, „ist ein Baubeginn frühestens in zwei Jahren denkbar“, heißt es beim EOM.

