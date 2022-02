Klimaschutz: Hier werden Sonnenstrahlen zu Strom

Sonnenkraftwerke der Gemeinde: Das älteste ist zwölf Jahre alt. Das jüngste Projekt läuft derzeit noch: Auf dem Dach des neuen Rathauses soll auch eine Photovoltaikanlage entstehen. Das scheiterte bisher an zu wenigen oder teuren Angeboten. © mm

Wie nachhaltig ist Gröbenzell? Was tut die Gemeinde und was tragen die Bürger zum Klimaschutz bei? Das Thema ist hier nicht neu, bereits vor Jahrzehnten wurden Projekte gestartet. Eines stockt allerdings gerade.

Gröbenzell – Die älteste Photovoltaikanlage der Gemeinde ist zwölf Jahre alt. Sie befindet sich auf dem Dach des Kindercampus an der Wildmoosstraße. Im Laufe der Zeit folgten drei weitere: Ährenfeldschule, ein Haus an der Grünfinkenstraße 14 und der Bauhof (siehe Grafik). Ein Sonnenkraftwerk lässt allerdings noch auf sich warten.

Für das Dach des neuen Rathauses war ebenfalls eine Anlage vorgesehen, die das Gebäude ein Stück energieautarker machen soll. Das Problem: Eine erste Ausschreibung hatte nicht ein einziges Angebot zur Folge. Bei einer zweiten kam zwar ein Angebot herein. „Dies war aber so erhöht, dass es nicht angenommen werden konnte“, berichtet Bauamtsleiter Markus Groß. Also gibt es noch einen Versuch.

Dächer vermieten für Sonnenkraftwerke

Walter Voit, Referent für Verkehr, Energie und Klimaschutz, will sowieso noch mehr. Die Gemeinde könne beispielsweise eigene Dächer an Firmen zur Nutzung von Photovoltaikanlagen vermieten. Auf seinen Antrag hin wurde die Rathausverwaltung zudem damit beauftragt, Freiflächen für Photovoltaik zu suchen.

Mobilitätskonzept ist in Arbeit

In einigen Straßen wurde die Beleuchtung bereits auf energiesparende LED umgerüstet. Gut wären alle Straßen, findet Voit. Denn diese Beleuchtung spare Strom, also Geld, und habe sich in wenigen Jahren amortisiert. Zudem zögen die in warmweiß leuchtenden Lampen weniger Insekten an.

Die Gemeinde hat außerdem zwei gemeindliche E-Ladesäulen (mit jeweils zwei Abgabepunkten) errichtet: an der Kirchen- und der Bahnhofstraße. In der Rathaustiefgarage und an der Friedensstraße können ebenfalls E-Tankstellen installiert werden. Ob diese jedoch aktiviert werden sollen, darüber soll der Gemeinderat entscheiden, erläutert Bürgermeister Martin Schäfer. In wenigen Wochen werde ein Mobilitätskonzept zur Beratung vorgelegt.

Auch für den Fahrradverkehr wurde viel getan. Gröbenzell wurde Mitglied der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen Bayern und als fahrradfreundliche Gemeinde ausgezeichnet. Und seit diesem Jahr gibt es etwas ganz Neues: Das Engagement von Bürgern für die Umwelt wird belohnt. Auf Antrag Voits wurde ein Klimaschutzpreis ausgelobt.

Recyceln statt wegwerfen

Die Bürger einbinden, das liegt ganz besonders Umweltreferentin Larissa Holmer am Herzen. Denn: „Die Gemeinde kann Angebote machen, doch man braucht die Bürger, damit es getragen wird.“ Sie selbst leitet beim Bund Naturschutz mehrere Kindergruppen. Mit einer hat sie kürzlich den Ascherbach von Müll befreit, auf Grundstücken, auf dem mehrere Häuser neu geplant sind, werden Blühpflanzen gerettet. Sie werden aus- und an anderer Stelle eingegraben.

Holmer hat zudem den ersten Gröbenzeller Kreislaufcontainer initiiert. Hier können ausrangierte Dinge, wie Kleidung, Schuhe, Geschirr und vieles mehr abgegeben werden. Vielleicht sucht jemand genau so etwas. Und Holmer hat Gaststätten gewinnen können, die beim sonst plastikreichen To-Go-Geschäft auf Mehrweggeschirr umstellen. Die engagierte Umweltschützerin freut sich zudem darüber, dass von der Gemeinde mehrere öffentliche Blühflächen angelegt wurden.

Am Friedhof

Die Vorsitzende des örtlichen Bund Naturschutzes ist Ariane Zuber. Sie setzt sich unter anderem für die Vermeidung von Plastik ein und hat ein umfangreiches Konzept für einen nachhaltigen Friedhof entwickelt. Es wurden dort Fledermaus- und Nistkästen für Vögel aufgehängt. Was Zuber besonders freut, ist die enge Zusammenarbeit mit der Bücherei. Am Samstag, 26. Februar, wird diese Saatgut ausgeben.

Auf Zubers Wunschliste für die Gemeinde steht noch (neben E-Ladesäulen für Fahrräder): die Anlage eines Gartens für die stark gefährdeten Wildbienen, ein Second-Hand-Laden, ein Gröbenzell-Becher, um Plastik zu sparen und ein Unverpacktladen. Plus: ein Klimamanager für das Rathaus. Eine Stelle, die vom Bund sogar finanziell unterstützt werde.

Auch die Ernährungswissenschaftlerin Agnes Streber hat so manche Idee in Gröbenzell umgesetzt, darunter die beiden Pflanzlgarten an der Bahnhofstraße. Zudem ist auf ihre Initiative seit dem Herbst vergangenen Jahres eine mobile Küche unterwegs: das Food-Bike, mit dessen Hilfe Streber zu einer nachhaltigen Ernährungswende beitragen will.

„Von oben wirkt Gröbenzell wie ein Wald“

Einen Baustein des Klimaschutzes in der Gemeinde gibt es bereits seit 40 Jahren. Damals wurde die Baumschutzverordnung erlassen. Walter Voit (Grüne), Referent für Verkehr, Energie und Klimaschutz, lobt: „Von oben wirkt Gröbenzell wie ein Wald.“ Zudem werden jährlich zum Anlass von Hochzeiten, Geburten und Jubiläen bis zu 20 Bäume gepflanzt.



Im Jahr 2000 war Gröbenzell die erste Gemeinde im Landkreis, die eine kommunale Agenda 21 verabschiedete. Eine Richtschnur gemeindlichen Handelns, die 2009 noch einmal aktualisiert wurde. In mehreren Arbeitskreisen zu Wirtschaft, Natur, Bildung, Verkehr, Siedlungsökologie, Energie und Wasser erarbeiten Bürger bis heute Lösungsmöglichkeiten für anstehende Probleme. Zudem ist Gröbenzell Fair-Trade-Gemeinde. Es wurden Blockheizkraftwerke gebaut und im gemeindlichen Haus an der Grünfinkenstraße 14 eine Anlage, die mit nachwachsenden Rohstoffen (mit Pellets) heizt, eingebaut. Mehrere gemeindliche Gebäude wurden energetisch saniert, darunter die Gröbenbach- und die Ährenfeldschule, derzeit ist das frühere Polizeigebäude an der Reihe.



Für die kommenden Jahre ist dies für die Bernhard-Rößner-Schule, das Freizeitheim, das Feuerwehrhaus, das Gebäude an der Grünfinkenstraße 16, die Aussegnungshalle und den Neubau der Häuser Dr. Troll-Straße 16 und 18 geplant. Die Dächer der Kommune wurden bepflanzt. Für das neue Rathaus, die Wildmooshalle II, dem Kindercampus und den Bebauungsplan zur westlichen Bahnhofstraße bis zur Angerstraße sind grüne Dächer verpflichtend. sus

