Hochwasserschutz versus Gröbenbach-Idylle

Der Gröbenbach, wie er sich nach starkem Regen auf die Straße ausgebreitet hatte. © FFW Gröbenzell

Das integrale Hochwasserschutzkonzept für die am stärksten von Hochwasser betroffenen Kommunen steht. Gröbenzell will nun prüfen, inwieweit sich die Maßnahmen, wie etwa Mauern am Gröbenbach, im Ort umsetzen lassen.

Gröbenzell – Vize-Bürgermeister Martin Runge (Grüne) hat dem Gemeinderat kürzlich erläutert, was das sogenannte integrale Hochwasserschutzkonzept vorsieht, das der Amperverband in Auftrag gegeben hat. Eines ist klar: Das Ortsbild könnte massiv verändert werden. Es könnten Mauern rechts und links des Gröbenbachs errichtet, zahlreiche Bäume gefällt und Brücken umgebaut werden, berichtete Runge.

Daher die Gefahr der Überflutung

Das Gemeindegebiet sei gleich aus mehreren Gründen prädestiniert für Überflutungen. Zum einen sei der Grundwasserstand vor allem im Norden relativ hoch. Der Boden sei zudem nur bedingt wasserdurchlässig, die Bäche begradigt und eingeengt. Plus: Die zahlreichen Entwässerungsgräben seien verrohrt oder gar zugeschüttet. Eine große Gefahr bilde zudem die Brücke der Bahn über den Gröbenbach. Hier könnten große Gegenstände hängen bleiben, das Wasser sich aufstauen und der Bach überlaufen.

Das Hochwasserschutzkonzept schlägt Maßnahmen vor, die die Kommunen Alling, Eichenau, Olching, Puchheim und Gröbenzell vor großflächigen Überschwemmungen bewahren sollen. Auf die betroffenen Orte beziehungsweise Städte (Germering ist auch noch mit im Boot) könnten hohe Ausgaben zukommen. Die reinen Baukosten werden auf bis zu 37 Millionen Euro geschätzt. Wenn noch Grunderwerb, Maßnahmen zur Binnenentwässerung und Umweltschutz hinzukommen, geht zumindest Runge von einer Summe von bis zu 53 Millionen Euro aus.

Große Rückhaltebecken

Zum einen seien unter anderem teils sehr große Rückhaltebecken (mit mehreren hundert Metern langen und bis zu sieben Metern hohen Dämmen), aber auch Überleitungen vorgesehen, etwa aus dem Starzelbach in das Gebiet von Gröben- und auch Ascherbach. Wie Runge aus dem Gutachten schließt, müsste man in Gröbenzell, wo es an Flächen für große Rückhaltebecken mangele, eben auf andere Eindämmungsmaßnahmen setzen.

Auf den mehrheitlich vom Gemeinderat gebilligten Antrag Runges wird die Gemeindeverwaltung das Hochwasserkonzept nun auf Stimmigkeit und auf die Auswirkungen überprüfen beziehungsweise überprüfen lassen.

Mauern am Bach?

Auch Bauamtschef Markus Groß hatte das Gutachten bereits studiert. Für ihn hatten sich bereits vorab Nachfragen ergeben. Unter anderem zu den angedachten Mauern entlang des Gröbenbachs will er detailliertere Auskünfte haben. Wie hoch sollen diese Mauern werden, müssen sie stationär sein oder können sie temporär im Bedarfsfall aufgebaut werden?

Temporäre Mauern gibt es bereits in der Gemeinde: Dabei handelt es sich um ein 260 Meter langes Schlauchdammsystem, das von der Feuerwehr bei Hochwasser aufgebaut werden kann. Dieses System zu verlängern, hatte Runge bereits vor längerer Zeit vorgeschlagen. Groß will nun kurzfristig einen Termin mit den Verfassern des Gutachtens vereinbaren. (sus)