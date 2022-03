Umzingelt von Krähennestern: Mit Sonnenaufgang beginnt das Gekrächze

Teilen

Ist sauer auf die Gemeinde, weil sie die Krähen mehr schützt als die Bewohner: Georg Becker, der an der Ammerseestraße wohnt. Die Zahl der Krähennester sei rasant angestiegen, er zählt mittlerweile 25. © Weber

Einige Anwohner in Gröbenzell laufen Sturm, weil Saatkrähen in ihren Augen zur Plage geworden sind. Lärm und Dreck gehören zum Alltag. Einer, der besonders betroffen ist, ist Georg Becker. Er wohnt direkt auf Augenhöhe mit etlichen Krähen.

Gröbenzell – Seit vier Jahren wohnt Georg Becker mit seiner Ehefrau in Gröbenzell, im siebten Stock eines Hauses an der Kreuzung Ostersee-/Ammerseestraße. Zwei Jahre hat der 78-Jährige die Wohnung mit der großen Terrasse genossen, die herrliche Aussicht bis zu den Alpen, die wundervollen Sonnenuntergänge. Doch bereits im vergangenen Jahr hatte die schöne Zeit ihr Ende gefunden.

Zwar gab es auch in den Jahren zuvor Saatkrähen in den Pappeln am Gröbenbach, doch im Frühjahr 2021 hatte der Bestand rasant zugenommen, die Gemeinde zählte 11, Anwohner 19 Nester. Und dieses Jahr sind die Nester noch mehr geworden, Becker beziffert diese auf 25. Und die Bewohner der Nester, die Saatkrähen, sind laut, sogar sehr laut.

Gekrächze beginnt mit Sonnenaufgang

Morgens bei Sonnenaufgang beginnt ihr Gekrächze und erst am Abend, nachdem die Sonne wieder untergegangen ist, halten sie ihre Schnäbel. Zudem hinterlassen die Vögel bei ihren Rundflügen Kot, auch auf der Terrasse des Ehepaares Becker.

„Ich bin ein Tierfreund“, betont Becker. Doch die Saatkrähen haben ihn verärgert. Sauer ist er aber ebenso über die Gemeindeverwaltung und den Gemeinderat.

Alltag: Vogelkot auf der Terrasse. © Weber

Becker hatte sich bereits im Frühsommer vergangenen Jahres an die Gemeindeverwaltung gewandt und diese zu Maßnahmen gegen die Krähen aufgefordert. Dass diese bis heute nach seiner Auffassung nichts gegen die Krähen getan hat, empört ihn. „Die Gemeinde stellt offensichtlich den Schutz der Krähen über den Schutz der Menschen“, beklagt er.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Er hat zwei Vorschläge, was gegen die Tiere getan werden kann. Er würde die Eier entnehmen oder einen Falkner einsetzen. Wie Becker der Presse entnommen hat, konnte der Leiter des Germeringer Umweltamtes, Thomas Wieser, im vergangen und im Jahr davor verkünden: „Wir sind Saatkrähenfrei“.

Positives Beispiel Germering

Die Große Kreisstadt hatte bereits in der Brutsaison 2019/20 den Falkner Leo Mandlsperger mit seinem Wüstenbussard Gonzo engagiert. Im Jahr darauf kamen die beiden wieder. Die Kolonien im Erika- und im Rathauspark, die die Anwohner mit ihrem lauten Geschrei genervt hatten, waren seitdem verschwunden. Ob die Vögel noch immer verschwunden sind, ist aber derzeit dem Tagblatt nicht bekannt. Denn verzogen hatten sich die Vögel auch aus anderen Kommunen, kamen aber wieder zurück, wie zum Beispiel im schwäbischen Untermeitingen und Leipheim, wo man von Szenen wie bei Hitchcock sprach. Und die Stadt Puchheim hatte bisher keinen Erfolg mit ihren verschiedensten Versuchen, die Tiere umzusiedeln.

Gemeinde befürchtet Splitterkolonien

Der Gemeinderat Gröbenzells hatte im Herbst vergangenen Jahres mehrheitlich beschlossen, sich in diesem Jahr nicht an der Vergrämungsaktion der Vögel durch die Nachbarkommunen zu beteiligen. „Das Risiko, dass sich Splittersiedlungen bilden, war zu hoch“, erklärte Bürgermeister Martin Schäfer (UWG) jüngst im Gemeinderat. Für das kommende Jahr wird voraussichtlich im Herbst neu entschieden.

Eine Genehmigung der Regierung von Oberbayern an einer Beteiligung liegt bereits vor. Abgewartet wird nun, wie sich die Vergrämungsaktion der umliegenden Kommunen ausgewirkt hat. „Sollten diese super Erfolg haben, sollten wir es auch machen“, hatte Schäfer auf der Gemeinderatssitzung ebenfalls verkündet. Eine solche Vergrämungsaktion wäre aber nicht nach einem Jahr beendet, sondern müsste im Jahr darauf oder möglicherweise auch in weiteren Jahren wiederholt werden. Gröbenzell hat dafür für acht Jahre 240 000 Euro, also 30 000 Euro im Jahr, veranschlagt. (sus)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.