„Dieses Jahr ist es unerträglich“: Krähen vertreiben Anwohner aus Haus

Teilen

Saatkrähen stehen unter Naturschutz. © Christoph Schmidt

Gröbenzell hat beschlossen, den Saatkrähen nicht zu Leibe zu rücken. Nun kommt es zu großem Protest von Anwohnern, die das Gefühl haben, der Schutz der Vögel sei der Gemeinde wichtiger als die Menschen. Im Gemeinderat schilderten die Bürger drastische Szenen.

Gröbenzell – „Letztes Jahr war es schlimm, dieses Jahr ist es unerträglich.“ Mit diesen Worten führte die Anwohnerin des Libellenweges, Nicolette Stiefel, den Gemeinderäten in der Aktuellen Viertelstunde vor Augen, wie sie derzeit unter den nistenden Saatkrähen am Gröbenbach leidet. Und nicht nur sie.

Rund 50 Gröbenzeller hatte es in die Wildmooshalle getrieben, um ihren Unmut über die Belastung durch die Vögel öffentlich zu machen. Zum großen Ärgernis gehören Lärm, fallende Äste und Kot.

Morgens um 4 Uhr geht der Lärm los

Krach, der morgens um 4 Uhr beginne und erst wenn es dunkel werde, ende, ergänzte ihre Nachbarin Edith Rühl. Im Herbst 2020 habe sie ihre Wohnung im Libellenweg bezogen, berichtete Rühl. „Und es war wunderschön, doch das ist es jetzt nicht mehr,“ beklagte sie.

Und fuhr fort: „Nach 64 Jahren war ich froh, einen Balkon zu haben.“ Doch den könne sie derzeit wegen der Krähen gar nicht benutzen. Vielmehr flüchteten sie und ihr Ehemann morgens aus der Wohnung und kehren erst gegen Abend wieder zurück. Die Gröbenzeller wohnen direkt unter den Bäumen am Gröbenbach, auf denen die Krähen derzeit ihre Nester bauen und ihre Jungen aufziehen wollen.

Terrasse vom Kot verschmutzt

Auch Georg Becker leidet unter den Vögeln. Der Anwohner der Ammerseestraße schätzt die Zahl der Nester auf zwischen 25 und 30. Becker forderte den Gemeinderat auf, „uns von der Plage der Saatkrähen zu befreien“. Er beklagte, die Lärmbelästigung sei größer als die durch Straßenverkehr oder Flugzeuge. Die Tiere verschmutzten seine Terrasse und verzehrten unter anderem auch Singvögel und deren Gelege. Er wollte von den Gemeinderatsmitgliedern wissen: „Wollen Sie den Schutz der Saatkrähen über den Schutz ihrer Mitbürger stellen?“

Denn im November vergangenen Jahres hatte das Gremium mit großer Mehrheit beschlossen, sich nicht an den Vergrämungsmaßnahmen von Saatkrähen umliegender Gemeinden zu beteiligen. In diesem Frühjahr sind daher keine Aktionen gegen die geschützten Vögel mehr möglich. Der Zeitraum dafür endet am 31.März oder wenn die Tiere bereits Eier gelegt haben.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Die Gemeinderäte konnten sich zu den Vorwürfen nicht äußern, der Punkt Saatkrähen stand nicht auf der Tagesordnung. Wie in der Aktuellen Viertelstunde vorgesehen, antwortete lediglich der Bürgermeister, Martin Schäfer (UWG). Er äußerte die Überzeugung, es gebe keine Garantie, dass nach Falknereinsätzen das Problem mit den Krähen gelöst sei.

Vielmehr bestehe die Gefahr, dass sich Splitterkolonien bilden. Auch das Beschneiden der Bäume sei keine Lösung, denn die beschnittenen, neu austreibenden Bäume seien ideal für die Krähen, um Nester zu bauen.

Gemeinde rudert wohl zurück

Doch der Rathauschef erklärte auch: „Es könnte sein, dass wir nächstes Jahr etwas machen.“ So habe der Gemeinderat beschlossen, dass bei der Regierung von Oberbayern beantragt werde, gegen die geschützten Saatkrähen vorgehen zu können. Doch zunächst wolle man sich die Bilanz der Nachbarkommunen (siehe Kasten) anschauen. Wenn diese bei der Vergrämung „Supererfolg haben, sollten wir es auch machen“. Schäfer bat die Bürger, die Tiere nicht zu füttern und nicht mittels Laser gegen sie vorzugehen. „Das ist strafbar.“ Und es sei schnell nachzuverfolgen, woher ein solcher Laserstrahl komme.

Vergrämung in der Nachbarstadt war ein Reinfall

Die Stadt Puchheim versucht bereits seit Jahren, Saatkrähen zu vergrämen. Im Jahr 2008 war in der Stadt der erste Standort entstanden. Seit 2012 wurden zehn verschiedene Maßnahmen durchgeführt, es wurden Nester entfernt oder verlagert, Heliballone aufgehängt, Eier entnommen, Falkner und Drohnen eingesetzt und mittels Lärm versucht die Tiere zu vertreiben, doch ohne Erfolg.



Laut Landesamt für Umwelt aber lag die Zahl der Brutpaare 2021 mit etwa 300 Stück „mit einigen Schwankungen in etwa auf dem Niveau von 2013 oder darüber“. Gleichzeitig aber habe sich der Brutbestand der Kolonien in einem Zehn-Kilometer-Radius um Puchheim versiebenfacht. Bereits 2012 hatte sich eine erste Splitterkolonie gebildet.



Als eine Konsequenz haben die betroffenen Kommunen (auch Olching und Maisach gehören dazu) beschlossen, in einer konzentrierten Aktion gegen die geschützten Saatkrähen vorzugehen. Genau da wollte aber Gröbenzell wiederum nicht mitmachen. sus

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.