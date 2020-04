Kritik an Grundstückskauf in Corona-Zeiten

Die Gemeinde Gröbenzell hat ein Grundstück an der Kirchenstraße gekauft. Die Mittel dafür hat der Gemeinderat im zweiten Anlauf bewilligt. Einige halten den Schritt aber, gerade in diesen unsicheren Zeiten, für falsch.

Gröbenzell – Damit die Gemeinde das Vorkaufsrecht des Grundstücks an der Kirchenstraße nutzen konnte, musste zunächst noch ein Nachtragshaushalt bewilligt werden. Das hätte schon am 19. März passieren sollen (wie berichtet), immerhin galt es, Fristen einzuhalten. Allerdings waren wegen der Corona-Krise damals zu wenige Gemeinderäte anwesend, weshalb das Gremium nicht beschlussfähig war. Der zweite Anlauf war nun erfolgreich. Eine kleinere Zusammensetzung – der Ferienausschuss – gab grünes Licht. Das Grundstück ist nun in kommunaler Hand.

In Zahlen bedeutet das: Das Investitionsvolumen hat sich von rund 13 Millionen Euro auf 16,6 Millionen Euro erhöht. Auch die Schulden werden mehr, sie wachsen eben um diese 3,6 Millionen Euro auf 12,9 Millionen Euro. Die genauen Grundstückskosten sind nicht explizit aufgeführt. Das Areal ist für gemeindliche Bildungs-, Kultur- oder soziale Einrichtungen nebst gefördertem Wohnungsbau vorgesehen.

Kritik am Nachtragshaushalt kam von Anita Rieger und Anton Kammerl, beide CSU. „Können wir uns das in dieser Phase leisten?“, fragte Kammerl. Er erwartet angesichts der Corona-Krise einen Einbruch bei den Einnahmen. Der Ankauf des Grundstücks sollte aus dem Nachtragshaushalt gestrichen werden, da etwa die Folgekosten nicht absehbar seien.

„Grob populistisch“

Denn ob der jetzige Mieter – ein Drogeriemarkt – in dem Gebäude bleibt, dafür gebe es keine Gewähr. Das stieß wiederum beim SPD-Finanzreferenten Peter Falk auf heftigen Widerstand.

Dieser nannte Kammerls Argumente „grob populistisch“ und betonte, der Haushalt der Gemeinde sei solide und müsse nicht konsolidiert werden. Er räumte zwar ein, es könne sein, dass es zu Einbrüchen bei den Steuereinnahmen komme. Es könne aber auch sein, dass es eine ganz andere Entwicklung gebe. „Jetzt die Zukunftschance der Gemeinde zu verspielen, weil man keine Ahnung von Finanzen hat, halte ich für fahrlässig.“

Dann wurde es ganz grundsätzlich: Falk fürchtete, Kammerl könne im künftigen Gemeinderat Fundamentalopposition betreiben. Dies wiederum wies das CSU-Gemeinderatsmitglied, das auch als Bürgermeisterkandidat antrat, empört von sich. Er betonte, das genannte Wort kenne er gar nicht. Er sehe in dem neu gewählten Gemeinderat vielmehr eine große Chance.

Gerhard Beck (Freie Wähler) sprach sich ebenfalls für den Kauf des Grundstücks aus. Die Corona-Krise werde vorbeigehen und das Grundstück werde im Wert steigen.

Und der Kämmerer der Gemeinde, Gregor Kamp, stellte klar: „Wir investieren in ein Vermögensgut.“ Er betonte auch, der Haushalt der Gemeinde sei solide, Schulden würden zwar aufgenommen, die Tilgung aber sei möglich.