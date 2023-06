Jubiläum bei Kunst im Garten: Zum 20. Mal werden grüne Gärten zu bunten Ateliers

Von: Kathrin Böhmer

Kunstwerke und viel Grün findet man auch im Garten der Veranstalterin Monika Heid. (Archivfoto) © Peter Weber

Viel geboten ist am Wochenende in Gröbenzell. Für Monika Heid steht ein besonderes Fest an: Sie feiert 20 Jahre „Kunst im Garten“.

Gröbenzell - Allein in Gröbenzell ist am kommenden Wochenende so einiges geboten: vom interkulturellen Fest bis hin zum IVG-Volksradeln mit Flohmarkt. Da hat man die Qual der Wahl. Für eine Veranstalterin ist 2023 aber ein ganz besonderes Jahr: Monika Heid feiert mit „Kunst im Garten“ einen runden Geburtstag. Und da gibt es mit über 80 Künstlern wieder viel zu erleben.

Vor 20 Jahren hatte Elfie Bilger die besondere Aktion mit drei Gärten ins Leben gerufen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Seitdem habe es sich herum gesprochen und viele Anhänger gefunden. Nach dem Wegzug von Bilger wurde die Tradition von Monika Heid und Monika Hubert fortgesetzt. Dieses Jahr kann man sich in 18 Gärten Anregungen holen oder sogar das eine oder andere kleine Geschenk gönnen. Außerdem ist es eine gute Gelegenheit, mit anderen ins Gespräch zu kommen und sich kreativ auszutauschen.

Dass an dem Wochenende so viele Konkurrenz-Veranstaltungen sind, ist natürlich etwas schwierig. „Ich denke, nächstes Jahr wird Kunst im Garten dann wieder im Juli stattfinden“, sagt Heid. Aber in den Sommermonaten ist halt immer viel geboten.

Am Samstag, 17. Juni, sind die Gärten in Gröbenzell, Puchheim und Lochhausen von 14 bis 19 Uhr, am Sonntag, 18. Juni, von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Den Lageplan findet man im Internet auf www.kunst-im-garten-groebenzell.de oder auch in verschiedenen Geschäften.

Wieder mit dabei ist Anton Kammerl am Weiherweg 5. Hier wird unter anderem eine Künstlerin aus dem Kosovo ihre Kunstwerke präsentieren. Außerdem zeigen Yogalehrerin Esther Mieves und der bekannte Schauspieler Gerd Lohmeyer japanisches Tanztheater im Zierer Garten.

Dieses trägt den Titel „Irr Weg“ und stellt die zehn Stationen auf dem Weg zur Erleuchtung nach der Zen-Lehre dar. Premiere ist am Samstag, 20.45 Uhr, die zweite Vorstellung am Sonntag, 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.

Die in der Heinrich-Häberle-Straße 11 in Gröbenzell ansässige Kunstmalerin Else Lenz hat in ihrem Garten sieben Künstler zu Gast. Darunter ist der Fotograph Georg Johannes Miller.

