170 Kinder gehen leer aus: Lage bei Kita-Plätzen spitzt sich dramatisch zu

Von: Kathrin Böhmer

Kita-Plätze sind rar. © dpa

Nun steht es fest: In Gröbenzell können heuer noch viel weniger Kita-Plätze als im vergangenen Jahr vergeben werden.

Gröbenzell – Die Zu- beziehungsweise Absagen werden dieser Tage an die Eltern verschickt. 99 Krippen- und 71 Kindergartenkinder gehen leer aus. 34 Plätze im Hort beziehungsweise der Mittagsbetreuung können nicht gemäß des angemeldeten Bedarfs versorgt werden. Das geht aus einer Pressemitteilung der Gemeinde hervor. Der Hauptgrund ist der Fachkräftemangel.

Erste Hochrechnungen

Bereits Anfang März hatte Bürgermeister Martin Schäfer über die angespannte Situation bei der Vergabe von Kinderbetreuungsplätzen für das Betreuungsjahr 2023/24 informiert. Die ersten Hochrechnungen und Befürchtungen haben sich nun bestätigt. „Wir hatten viel mehr Anmeldungen als freie Plätze“, resümiert Schäfer. Einige Träger Gröbenzeller Einrichtungen können wegen fehlenden Personals keine Plätze vergeben. „Uns ist bewusst, dass Eltern, die auf die Betreuung angewiesen sind, erst mal geschockt, traurig, verärgert oder wütend sein werden“, erklärt der Rathauschef. „Das ist nachvollziehbar und verständlich.“

Wichtig sei aber, klar zu stellen, dass die Möglichkeiten der Gemeinde begrenzt sind. Dennoch arbeite man daran, trotzdem möglichst vielen Kindern einen Betreuungsplatz anbieten zu können. Auch in diesem Jahr erfolgte die Vergabe gemäß der festgelegten Kriterien wie Berufstätigkeit der Eltern und Vorrang Alleinerziehender.

Mittagsbetreuung

Vorsichtig optimistisch ist man in Sachen Mittagsbetreuung. Eventuell könnten noch ein paar Kinder mehr aufgenommen werden. Die betroffenen Eltern würden in diesem Falle aber informiert werden. „Uns bleibt nur, die Eltern zu bitten, alternative Betreuungs- und Lösungsmöglichkeiten zu prüfen“, so der Bürgermeister weiter.

Im Falle einer Absage bittet die Gemeindeverwaltung weiterhin um einen konstruktiven Umgang insbesondere mit den Mitarbeitern im Bereich der Kinderbetreuung. Rückfragen richten betroffene Eltern am besten per E-Mail an kinderbetreuung@groebenzell.de.

Bereits im vergangenen Juni liefen die Eltern in einer Gemeinderatssitzung Sturm. Damals war klar, dass 122 Anmeldungen nicht berücksichtigt werden konnten. gar

