Kartbahn, Trampolins und Escape-Rooms: Alte Lagerhalle soll zum Indoor-Spielplatz werden

Teilen

Bald auch in Gröbenzell? Früher musste man zum Kartfahren nach Bergkirchen fahren, in Zukunft könnte es auch hier eine geben. © mm

Kartbahn, Trampolin-Anlagen und Räume, aus denen man nur herauskommt, wenn man Rätsel löst: Eine Lagerhalle in Gröbenzell soll zum großen Indoor-Abenteuerspielplatz für Groß und Klein werden.

Gröbenzell – Doch zuvor musste sich der Gemeinderat noch mit kniffligen Aufgaben in dieser Sache beschäftigen.

Die Lagerhalle liegt direkt hinter dem alten Möbel Fahr und dem Stockwerk. Neben Kultur und Möbelhaus hat sich hier auch schon ein Neon-Minigolfplatz angesiedelt. Nun soll es in der Nähe noch mehr derartige Möglichkeiten geben, sich im Innenbereich (Indoor) zu vergnügen. Das Gebäude an der Industriestraße mit den beiden Hausnummern 28 beziehungsweise 28 a war Thema in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. Denn geplant ist ein großer Indoorspielplatz für Groß und Klein.

Escape-Room

Auf einer Grundstücksfläche von insgesamt 8500 Quadratmetern soll die sogenannte „Funktionssporteinrichtung mit Kleinsportanlagen“ entstehen. Im Keller sind Fahrradabstellplätze vorgesehen, im Erdgeschoss eine Trampolinanlage, ein Indoorspielplatz, eine Kart-Bahn und Gastronomie. Ins erste und zweite Geschoss sollen so genannte „Escape Rooms“ ziehen. Dabei handelt es sich um ein angesagtes Spiel. Ein Raum, häufig nach einem bestimmten Thema eingerichtet, wird verschlossen. Die Teilnehmer können sich nur daraus befreien (escape), wenn sie innerhalb einer festgelegten Zeit Rätsel lösen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Auch die Gemeinderatsmitglieder mussten nun erst einmal eine knifflige Frage beantworten, was diese neuartige Nutzung angeht. Wie sind Escape-Rooms eigentlich einzuordnen? Sportliche Anlagen sind in Gewerbegebieten nämlich grundsätzlich zulässig. Aber wie die Rathausverwaltung feststellte, sei eine sportliche Betätigung nicht zu erkennen.

Vergnügungsstätte?

Handelt es sich also um eine Vergnügungsstätte? Diese wäre wiederum nicht erlaubt. Für die Rathausverwaltung trifft diese Einordnung aber ebenso wenig zu. Denn unter Vergnügungsstätten fielen vor allem solche Nutzungen, die sich negativ auswirken könnten, hieß es im Arbeitspapier zu der Sitzung. Von den Escape-Rooms aber gehe weder höherer Lärm noch ein höheres Verkehrsaufkommen aus. Ein negativer Effekt für das Umfeld sei also nicht zu erwarten. Vielmehr könnten bei Team-Building-Maßnahmen im betrieblichen Rahmen Stressresistenz, Problemlösungskompetenz und Teamfähigkeit getestet werden. Im Übrigen sei auch Schach als Sportart anerkannt.

Einiges zu klären

Vize-Bürgermeister Martin Runge (Grüne), der die Sitzung leitete, sagte, er habe gehört, dass Escape-Rooms viel Spaß machen. Und sein Parteifreund Daniel Holmer brachte noch das Argument vor, dass das Gewerbe im Zentrum nicht unter den Escape-Rooms im Gewerbegebiet leiden werde. Auch ein maßgebliches Kriterium.

Allerdings gibt es noch weitere Dinge zu klären: Es fehlen Parkplätze und es steht noch nicht fest, wie geplante Besucheremporen sich auf die GFZ auswirken. Am Ende wurde die beantragte Nutzungsänderung der Hallen vom Bauausschuss zunächst nicht gebilligt.

Vize-Rathauschef Runge (Grüne) ging aber davon aus, dass eine Einigung erzielt werden kann. „Die Verwaltung geht sicher sehr freundlich mit dem Bauwerber um“, fasste er abschließend zusammen. Stellplätze könnten auch abgelöst werden, erläuterte Runge. Der Bauausschuss wird sich, sobald eine Einigung in Aussicht steht, erneut mit der Umnutzung beschäftigen.

Auch interessant: Spektakulärer Hüpfburg-Parcours: Ein Hindernislauf der absoluten Extraklasse

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.