Gröbenzell meldet: Die Saatkrähen sind vertrieben

Krähen stören. © dpa

„Gröbenzell ist saatkrähenfrei“: Das kann der Falkner Leo Mandlsperger stolz verkünden.

Gröbenzell – Im vergangenen Jahr hatten 64 Saatkrähenpaare auf den Bäumen am Gröbenbach an der Ammerseestraße gebrütet, zwei weitere in der Nachbarschaft der evangelischen Kirche (wie berichtet).

Ihr Kot verunreinigte Gärten und Balkone, ihr Geschrei raubte Anwohnern den Schlaf. Damit sich dies nicht wiederholt war seit Anfang Februar die Kollegin Mandlspergers, die Falknerin Rita Kalmbach täglich in Gröbenzell mit ihrem Wüstenbussard Gonzo unterwegs. Dank Gonzo verschwanden die Krähen.

Doch Ende März bauten zwei von ihnen innerhalb von nur eineinhalb Tagen erneut ein Nest. Auch eine von Mandlsperger in dem Nest platzierte Attrappe eines toten Artgenossen vertrieb die Tiere nicht. Da die Vergrämungsfrist bis zum 15 April verlängert worden war, beobachteten die Falkner die Tiere. Mandlsperger kam zu der Überzeugung: „Die Tiere turnen lediglich in dem Nest herum.“ Eier hatten sie keine gelegt. Er vermutet, dass es wahrscheinlich junge Krähen waren. Denn Saatkrähen nisten eigentlich in Kolonien und nicht alleine. Also wurde auch dieses Nest und ein kleines weiteres daneben entfernt.

Seitdem sind die Tiere nicht wieder zurückgekehrt. Wohin die Gröbenzeller Krähen umgezogen sind, weiß der Falkner aber nicht. Er vermutet: Sie haben sich einer anderen Kolonie angeschlossen. Gröbenzell hat sich an einer konzertierten Aktion mehrerer Kommunen beteiligt. So soll verhindert werden, dass die Krähen von einem Ort in den anderen getrieben werden. sus

