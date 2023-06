Mobbing-Vorwurf in Grundschule: Mutter kritisiert Strafe für ihren Sohn

Von: Kathrin Böhmer

Wann ist welche Strafe für Viertklässler gerechtfertigt? Eine schwierige Frage, die gerade für einen Streit in einer Gröbenzeller Grundschule sorgt. Eine Mutter wirft einer Lehrerin Mobbing vor.

Gröbenzell – Melanie F., Mutter eines Elfjährigen an der Bernhard-Rößner-Schule in Gröbenzell, übt scharfe Kritik an einer Lehrerin und der Schulleitung. Die Friseurin hat einen Anwalt eingeschaltet und will eine Dienstaufsichtsbeschwerde einlegen. Es geht dabei um eine ihrer Meinung nach überzogene Strafe, die sie Mobbing nennt, und mangelnde Kommunikation. Rektorin und Schulamt wollten sich gegenüber dem Tagblatt nicht zu den Vorwürfen äußern.

Der betreffende Vorfall ereignete sich Ende März. Die 39-Jährige schilderte ihn in einer E-Mail an das Tagblatt. Ihr Sohn soll seine Hausschuhe von seinem Fuß geschleudert haben, eigentlich in die dafür vorgesehene Ablage in der Garderobe. Dabei habe er aber eine Mitschülerin im Gesicht getroffen. Diese habe eine Schwellung unter dem Auge davongetragen. „Natürlich tat ihm das sehr leid und er entschuldigte sich. Es war ein Versehen!“, ist F. überzeugt.

Mutter ist sauer: Nur ihr Sohn durfte nicht mit zum Ausflug

Doch der Elfjährige habe zur Strafe nicht in die Pause gedurft und einen Nachdenkzettel ausfüllen müssen. Die Mutter wurde per Mitteilung, die offenbar noch am gleichen Tag persönlich in den Briefkasten geworfen wurde, in Kenntnis gesetzt. Mit der Bitte, ihren Sohn über die Konsequenzen eines solchen Verhaltens aufzuklären. „Das habe ich auch getan.“

Aber dann folgte das, was F. so nicht akzeptieren will. Am nächsten Tag sei ihrem Sohn gesagt worden, dass er als Strafe nicht mit ins Kino dürfe – obwohl die gesamte Schule an diesem Ausflug teilgenommen habe. „Nun musste er an einem Tisch in der Aula sitzen, allein, während alle Kinder von der ganzen Schule an ihm vorbeiliefen zu ihrem Ausflug ins Kino. Mein Sohn wurde vorgeführt vor allen! Er musste dort sitzend einen Entschuldigungsbrief an die Mitschülerin und die Lehrerin schreiben.“

In der Mittagsbetreuung habe er dann zu weinen angefangen und die Mutter wurde angerufen, dass es ihrem Sohn nicht gut gehe. Er durfte nach Hause, wo er alles erzählt habe. F. war entsetzt, dass sie als Mutter nicht darüber informiert wurde, dass der Elfjährige nicht an dem Ausflug teilnehmen durfte.

Sohn leidet unter dem Vorfall und hat oft Bauchschmerzen

Ihr Sohn leide bis heute unter der Sache. Früher sei er gerne in die Schule gegangen. „Jetzt klagt er regelmäßig über Bauchschmerzen in der Früh und hat Angst vor der Schule.“ Auch sein Appetit habe nachgelassen. Es sei sehr schade, denn eigentlich seien die vier Jahre an der Grundschule völlig problemlos gelaufen. Er habe sich dort sehr wohl gefühlt. „Und jetzt gegen Ende wird das alles versaut.“

Die Mutter forderte von der Schule und auch vom Schulamt eine Erklärung. Diese sei aber sehr unbefriedigend ausgefallen. Man habe sich auf eine erzieherische Maßnahme berufen und die Darstellungen des Kindes nicht bestätigt. Wegen personeller Engpässe sei sie nicht in Kenntnis gesetzt worden, so schildert es F.. Sie kann das nicht nachvollziehen: „Einen Brief persönlich in den Briefkasten werfen geht, aber für den Satz ,Ihr Sohn darf nicht mit ins Kino’ war keine Zeit?“

Der Elfjährige wird nicht mehr lange an der Bernhard-Rößner-Schule sein, es geht für ihn dann an eine weiterführende Schule. Aber trotzdem will die Mutter Gerechtigkeit. „Ich will meinem Sohn zeigen, dass man sich nicht alles gefallen lassen muss.“