Rekord-Besucherzahl in Gröbenzell: 17. Musiknacht lockt tausende Besucher

Von: Guido Verstegen

Auf dem Rathausplatz sorgten die Bergbauernbuam für Stimmung. Für das Trio war der Auftritt bei der Gröbenzeller Musiknacht Premiere. © Weber

Pralles Programm, Party pur: Die 17. Gröbenzeller Musiknacht hat die Erwartungen übertroffen und mit rund 4500 Besuchern einen neuen Rekord aufgestellt.

Gröbenzell – Gute Stimmung auf der Bühne, auf den Bierbänken und in den Straßen: Die Musiknacht lockte zahlreiche Menschen bei heißen Temperaturen ins Freie und begeisterte mit verschiedenen Bands und Genres.

So zum Beispiel vor dem Eiscafé Buongiorno. Dort sorgte das Power-Quintett „Mely & The Moodies“ mit dem Queen-Hit „Don’t stop me now“ für Stimmung. Zuvor hatte Inhaberin Concetta Ardizzone noch auf der Theke getanzt, als ihre italienischen Landsleute ein Gianna-Nannini-Medley zum Besten gaben. „Die Band haben mir Freunde aus Italien vorgeschlagen – ich bin sehr glücklich mit den Musikern und dem Abend“, freute sie sich.

Vor der Eisdiele Buongiorno spielten „Mely & The Moodies“ Klassiker von Queen und mehr. © Peter Weber

Auch am Café Valentin von Rauof Abdul Ghani sprang der Funken über: Erik Berthold war nah dran am Publikum, hatte zu jedem Song aus seinem großen Folk- und Classic-Rock-Repertoire etwas zu erzählen und winkte schließlich Besucherin Anna zu sich.

Die Puchheimerin feierte bei der Musiknacht ihren 31. Geburtstag und sang mit Berthold „Que Sera, Sera“. Für Anna – sie war mit ihrem Verlobten Michael und dem gemeinsamen Freund Nessy gekommen – war es bereits die achte Musiknacht, „aber diese hier werde ich nicht vergessen“.

Im Stockwerk-Keller stellten sich Buchhalter Alexander (Gitarre/Vocals), Zahntechniker Edin (Gitarre/Vocals) und Vollblut-Musiker Uli (Kontrabass/Vocals) den hochsommerlichen Temperaturen – vor sich einen kleinen Ventilator, neben sich ein künstliches Kaminfeuer.

Das „Hot Swing Trio“ präsentierte feinen Gipsy Jazz Made in Bavaria und spielte kurz nach Mitternacht eine Zugabe, die es in sich hatte: Sweet Georgia Brown nach Django Reinhardt in einem irren Tempo.

Musiker Manuel Andre trat im Dönerparadies auf. © Peter Weber

Auf dem Rathausplatz sorgte die Party- und Oktoberfestband „Bergbauernbuam“ für Stimmung. Bei seiner Premiere in Gröbenzell hatte das Trio die Besucher stets im Feier-Modus – sei es mit Helene Fischer („Atemlos“), mit der Münchner Freiheit („Ohne Dich“) oder mit diversen Rainhard-Fendrich-Hits. „Die Conny hat uns gefragt, ob wir Bock und Zeit haben“, erzählte Bandmitglied Steff. Gemeint war Conny Berke, Betriebsleiterin im Wirtshaus im Schichtl auf der Wiesn und Freundin von Sascha Baum, seines Zeichens Geschäftsführer im Gasthaus zur Alten Schule. Für Berke stand fest: „Wir wollten hier Musik haben, die das Publikum mitreißt – genau das garantieren die Bergbauernbuam einfach.“

Auch vorm Friseursalon Meisterschnitt gab es Musik. Dort spielte ein Freund von Eigentümer Umut Simsek: Sevas Formation „Tasty Tunes“ wartete mit Jazz-Klassikern wie „Take Five“ auf, überraschte aber auch mit japanischer Jazz-Fusion.

Ghani vom Café Valentin war mit der Musiknacht zufrieden. Er ist der Einzige, der bei der ersten Musiknacht 2005 und auch bei der 17. Auflage am vergangenen Samstag als Gastgeber dabei war. „Die Veranstaltung ist ja mein Baby, mein Freund Thomas hat es dann großgezogen“, so Ghani.

Organisator Thomas Breitenfellner war hochzufrieden: „Es hat sich im Vorverkauf angedeutet und an der Abendkasse bestätigt: Mit etwa 4500 Besuchern erleben wir eine Rekord-Musiknacht.“

