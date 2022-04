Gröbenzell muss Einnahmen steigern – über Gewerbesteuer?

„Die Lage ist sehr ernst.“ Mit diesen Worten stimmte Kämmerer Gregor Kamp den Finanzausschuss des Gemeinderats auf den Haushalt 2022 ein.

Gröbenzell – Der Etat ist geprägt von Corona- und Baustoffkrise, Inflation und Krieg. Allein eine Million Euro pro Jahr fehlt, weil sich der Verteilungsschlüssel bei der wichtigsten Einnahmequelle seit 2021 geändert hat: der Einkommensteuer. Eingehen sollen hier 2022 rund 17,9 Millionen Euro.

Gröbenzells Stück vom Kuchen ist kleiner geworden und der Trend wird sich wohl fortsetzen. Die Ursache dafür ist hauptsächlich die Entwicklung Bayerns. Während der Freistaat Zuzug habe, stagniere dieser in Gröbenzell. Dadurch sinke der Beitrag der Gröbenzeller am Gesamteinkommen.

Augenscheinlich wird die schlechte finanzielle Lage auch dadurch, dass Gröbenzell 2022 erstmals eine Sonderschlüsselzuweisung in Höhe von 1,8 Millionen Euro erhält. Eine solche Zuweisung bekommt eine Kommune, deren Steuerkraft unter 75 Prozent des angesetzten Landesdurchschnitts liegt. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden mit acht Millionen Euro veranschlagt.

Die Ausgaben für das Personal sind auf rund 12,2 Millionen Euro, für die Kreisumlage auf rund 12,5 Millionen angesetzt. Als Abhilfe hatte der Kämmerer mehrere Vorschläge, Mieten, Gebühren oder Realsteuersätze zu erhöhen. Zudem müssten Ausgaben und Einnahmen auf den Prüfstand gestellt werden.

„Wenn man das Papier subjektiv liest, hat die Kämmerei Angst um die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde“, bilanzierte SPD-Fraktionsvorsitzender Peter Falk. Als Abhilfe schlug er vor, die Gewerbesteuer zu erhöhen. Auf Nachfrage von Anton Kammerl (CSU) erfuhren die Ratsmitglieder, wie sich eine Erhöhung der Gewerbesteuer von derzeit 330 auf 380 Punkte auswirken würde: 1,18 Millionen Euro mehr würden dadurch in die Kasse fließen.

Der Vorschlag Falks aber stieß auf unterschiedliche Resonanz. Martin Runge und Daniel Holmer (beide Grüne) konnten sich vorstellen, in zwei Stufen auf 380 Punkte zu gehen. Auch Kammerl war für eine Erhöhung. Bürgermeister Martin Schäfer (UWG) sprach sich dafür aus, den Satz bei 330 Punkten zu belassen. Er könne sich sogar eine Senkung vorstellen, damit sich, wie in anderen Kommunen, mehr Gewerbebetriebe ansiedeln. Die Gefahr, dass Gröbenzell dazu die Fläche fehle, sehe er nicht: „Es gibt kleinere Firmen, die nicht so viel Platz brauchen.“

„Für Briefkastenfirmen reichts“, fügte Kammerl in Anspielung auf die Gemeinde Grünwald hinzu. Abgestimmt wurde über den Gewerbesteuersatz aber nicht. (sus)

