Neues Rathaus hat nun den Segen von oben

Auf der Dachterrasse: Roland Wittal und Susanne Kießling-Prinz vertraten die Kirchen bei der offiziellen Einweihung des Rathauses. Die Papierzahlen stehen für die Geschichte von sieben Jahrzehnten der Gemeinde. wEBER © Weber

Das Gröbenzeller Rathaus ist jetzt ganz offiziell eingeweiht. Dabei gab es den Segen der kirchlichen Vertreter auf der Dachterrasse. Die Bürger durften sich die Räume nun auch ganz genau anschauen.

Gröbenzell – Das neue Rathaus bekam am Freitag seinen kirchlichen Segen und war zur Besichtigung für alle Bürger freigegeben. Zudem fand ein offizieller Festakt statt. Gemeinderäte, Rathausmitarbeiter, Landrat Thomas Karmasin, Bürgermeisterkollegen, Vereinsvertreter und Nachbarn, die laut Bürgermeister Martin Schäfer in den vergangenen Jahren etwas mehr Lärm ertragen mussten, waren gekommen.

Das Rathaus sei „an einem zentralen Ort der Gemeinde“ wieder entstanden, „eingebettet und geborgen zwischen den beiden Kirchen Gröbenzells“, beschrieb es Roland Wittal, Diakon der katholischen Kirchengemeinde St. Johann Baptist. Zudem sei es umgeben von Alter Schule, Bürgerhaus und Sozial- und Begegnungszentrum.

Auch das Architektenbüro war bei der Feier vertreten. Nicht Stefan Behnisch selber, der eigentlich zur Eröffnung kommen wollte, aber erkrankt war, sondern sein Mitarbeiter in München, Stephan Leißle, erläuterte die Entstehungsgeschichte. Leißle sprach von „einer Herausforderung“, „ein sehr umfangreiches Raumprogramm sollte auf einer dafür kleinen Fläche untergebracht werden“. Aufgabe der Architekten sei es gewesen, ein Gebäude zu schaffen, „das nicht zu mächtig erscheint“. Es sollte die umgebende Bebauung nicht erdrücken, möglichst weit weggesetzt von den Nachbarn im Norden sein, noch weiter weg als der Vorgängerbau.

Skulpturale Treppe

So entstand das jetzige Rathaus mit unterschiedlichen Höhen und Rück- und Vorsprüngen, einem großzügigen Foyer, einer großen laut Leißle „skulpturalen Treppe“, in absperrbaren Flügeln untergebrachte Einzel- und Zweierbüros, Sitzungssaal, Trauungszimmer, Multifunktionsraum und weiteren Räumen sowie einer Tiefgarage und einer großen Dachterrasse, die einen Blick über den gesamten Ort zulässt.

Überwiegend aus Beton ist das Gebäude gebaut, mit einer Holzverkleidung an den Außenwänden, die eine Verschattung sicherstellt. Trotzdem lassen sich die Fenster öffnen und die Betondecken können nicht nur heizen, sondern auch kühlen und es existiert eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Die Büros werden durch flexible Stehleuchten erleuchtet, die Technik für die einzelnen Räume ist, wie Leißle erläuterte, in den großen Fensterbrettern versteckt.

Viele Herausforderungen

„Ganz einfach war es nicht immer“, gestand Bürgermeister Schäfer ein. Der Bau sei von vielen Herausforderungen begleitet worden, darunter so mancher Lieferengpass. Gänzlich fertiggestellt ist das neue Gebäude auch noch nicht. Es fehlen Teile der Außenanlagen und die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Neubaus. Letztere musste dreimal ausgeschrieben werden, bis ein akzeptables Ergebnis vorlag, wie Schäfer erläuterte. Am Freitag hatten nicht nur geladene Gäste die Möglichkeit, das Haus zu besichtigen, im Laufe des Nachmittags bot sich diese auch allen Bürgern, die dies auch rege nutzten.

Die Sache mit dem Archiv der Gemeinde

Vor knapp einem Jahr haben die Rathausmitarbeiter ihr neues Haus in der Rathausstraße beziehen können. Etwas länger hat es allerdings gedauert, bis das Archiv unterkam. Dieses soll in Räume im Keller des Gebäudes ziehen, die nicht zu warm werden und eine bestimmte Luftfeuchtigkeit nicht überschreiten dürfen. Für Aufregung hatte es gesorgt, als vor wenigen Wochen ein Mitarbeiter des Regionalteils der SZ nicht wie von ihm gewünscht einen Blick in das Archiv werfen konnte.



Dem Tagblatt wurde diese Möglichkeit am Freitag geboten. Noch sind dort vor allem Kartons zu besichtigen, denn das Archiv, das seit seinem Bestehen im Keller des Bürgerhauses untergebracht war, hat seine neue Heimat erst vor fünf Wochen bezogen. Und der Rathausmitarbeiter, der für das Archiv zuständig ist, Albert Fischer, ist nicht täglich im Rathaus. sus

