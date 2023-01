25 Jahre Augenoptik: Von einer Vision zum perfekten Durchblick

Gröbenzell

Sie steht für den vollen Durchblick: Die Gröbenzeller Augenoptikerin Christina Flegl sorgt bereits seit 25 Jahren dafür, dass Menschen mit Sehschwäche die richtige Brille bekommen.

Gröbenzell – Dabei zählt für sie eine Sache ganz besonders: eine wirklich sorgfältige Messung der Augen. Die Begeisterung ist ihr auf den ersten Blick anzusehen, die Augen blitzen, das Gesicht strahlt, wenn die Augenoptikerin Christina Flegl von ihrer Arbeit erzählt. Seit 25 Jahren führt die 53-Jährige in Gröbenzell eine Praxis für Augenoptik und Optomotrie. Optometrie ist die Lehre der Messungen und Bewertungen von Sehfunktionen. Die Kunden kommen nicht nur aus Gröbenzell, sondern auch aus weiter Entfernung, selbst aus Österreich, um ihr Sehen zu verbessern. An diesem Freitagnachmittag feiert die Praxis ihr 25-jähriges Bestehen.

Aus dem Frankenland

Christina Flegl ist im fränkischen Hof geboren. Bereits im Alter von zwölf Jahren wurde Gröbenzell zu ihrem Wohnort. Nach ihrer Ausbildung zur Augenoptikerin war sie zwei Jahre lang bei einer großen Optikerkette in München tätig. Doch die Arbeit dort war nicht nach ihrem Geschmack, „es war mir zu oberflächlich“.

„Ich hatte eine Vision“, erzählt sie. Nicht die Brille, sondern die Messung wollte sie in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen und sich selbstständig machen. „Freunde und Bekannte hielten mich damals für bekloppt“, erinnert sie sich. Doch die 53-Jährige lies sich nicht beirren. Nachdem sie ihren Meister und in den USA den Master of Science in „Clinical Optometry“ erfolgreich absolviert hatte (in Deutschland war dieser Abschluss damals noch nicht möglich), wagte sie den Sprung in die Selbstständigkeit.

Spezielle Gläser

Durch ihre eigene Geschichte wusste sie, wie wichtig es ist, dass die Augen genauer betrachtet werden. „Ich war immer müde, todmüde“, betont sie. Ihr Ehemann, den sie im Masterstudium kennen und lieben gelernt hatte, fand heraus warum: Sie hatte ein Augenmuskelungleichgewicht, das sich durch spezielle Brillengläser korrigieren ließ.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Im Alter von nur 28 Jahren eröffnete sie ihr Geschäft. Zunächst in Räumen an der Kirchenstraße. Anfangs war sie hier alleine tätig, beziehungsweise wurde sie von ihrem Vater unterstützt, der am Telefon saß und Termine mit Kunden vereinbarte. Und diese waren zahlreich.

Der Umzug

Nach elf Jahren wurde der Platz daher zu eng. Mittlerweile hatte sie mehrere Mitarbeiter, und die Praxis zog in nahezu doppelt so große Räume in die Puchheimer Straße um. Bevor hier ein Kunde eine Brille bekommt werden die Augen genauestens vermessen.

Rund 75 Minuten lang dauert die Messung, erst dann wird die Brille ausgesucht. In der Praxis können unter anderem der Augeninnendruck gemessen, ein digitaler Netzhautscan durchgeführt, das 3-D-Sehen geprüft und selbstverständlich die aktuellen Sehwerte festgestellt werden.

Christina Flegl ist aber nicht nur Augenoptikerin und Optometristin, sie ist auch Ehefrau und Mutter. Vor 19 Jahren kam ihr Sohn, drei Jahre später ihre Tochter zur Welt. Ihr Geschäft hat sie trotzdem weitergeführt. Anfangs unterstützt durch eine Tagesmutter, zudem hat ihr eine ihrer Mitarbeiterinnen immer wieder einmal die Kinder abgenommen. „Das war eine Hammerphase“, erinnert sie sich. Heute ist sie froh, dass die Kinder quasi erwachsen sind. (sus)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.