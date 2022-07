Parkplätze unter dem Hammer: SPD fordert umfassende Aufklärung

Von: Kathrin Böhmer

Diese Parkplätze gegenüber der Bernhard-Rößner-Schule standen lange für alle frei zur Verfügung. (Archivfoto) © GAR

Die aufsehenerregende Zwangsversteigerung der Parkplätze in Gröbenzell soll rückgängig gemacht werden. Das fordert die SPD-Fraktion in einem Antrag.

Gröbenzell – Nachdem bekannt wurde, dass 44 Parkplätze und eine Tiefgarage bei den Wagner-Hochhäusern in Gröbenzell zwangsversteigert wurden, fordert die SPD die Gemeinde auf, die Sache umfassend zu klären. Peter Falk hatte bereits vor einigen Tagen einen Antrag an den Gemeinderat eingereicht, der etliche Fragen enthielt. Nun hat er diesen noch deutlich verschärft: Der Gemeinderat soll die Zwangsversteigerung im Nachhinein ablehnen und diese soll sogar rückgängig gemacht werden.

Attacken gegen ihn, dass es sich dabei nur um einen reinen Schaufensterantrag handle, weil der Verkauf eh nicht rückgängig gemacht werden könne, wehrt der SPD-Fraktionsvorsitzende ab. „Wenn die Versteigerung auf einer ungültigen Unterschrift basiert, geht das.“ Der Gemeinderat könne ebenso alle Handlungen des Bürgermeisters revidieren, wenn er über diese unrechtmäßig nicht informiert worden sei.

Falk will im nächsten Gemeinderat am 28. Juli unter anderem geklärt wissen, wer im Rathaus in Sachen Zwangsversteigerung verantwortlich ist. Da sich der Wert der Grundstücke auf 350 000 Euro belaufe, handle es sich nicht um eine Angelegenheit, die ohne den Gemeinderat hätte erledigt werden können. Auch die Referenten hätten eingebunden werden müssen, so Falk. Der SPD-Politiker, selbst Referent für Wohnungsbau, spricht von einem Betrag von „lediglich“ um die 2220 Euro, der ausschlaggebend für die Zwangsversteigerung gewesen sein soll. Wie dieser kleine Betrag eine solche Handlung auslösen konnte und ob es so etwas jemals schon gab, will Falk ebenfalls wissen.

Das Problem ist: Das Rathaus hüllt sich gegenüber der Presse weiter in Schweigen, mit der Begründung des laufenden SPD-Antrags (auch ein Punkt, den Falk kritisiert). Fest steht, dass der Freistaat unter anderem die Parkplätze an der Bernhard-Rößner-Schule erhalten hatte, nachdem ein Bauträger insolvent ging. Und der Freistaat zahlte der Gemeinde jahrelang keine Grundsteuer. Deshalb wurden die Grundstücke zwangsversteigert. Der neue Eigentümer verlangt jetzt Miete für die Flächen.

