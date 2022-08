Parkplatz-Chaos: Anwohner ersteigern Grundstück - Bürgermeister bleibt noch Antworten schuldig

Von: Guido Verstegen, Kathrin Böhmer

Mehrere Anwohner in Gröbenzell taten sich zusammen, um dem Chaos rund um die Parkplätze ein Ende zu setzen. (Symbolbild). © Uli Deck / dpa

Die Gemeinde Gröbenzell hat um die 100 Parkplätze einer Hochhaus-Siedlung versteigern lassen. Während manche Anwohner empört sind, weil sie nun Miete zahlen müssen, nutzen andere das Chaos einfach für sich: Sie haben ein Grundstück gemeinsam ersteigert, um zukünftig die Hand drauf zu haben.

Gröbenzell – Die Frau kennt sich aus: Helga Häslein wohnt seit 1984 im siebten Stock der Ammerseestraße 28 und hat das finanzielle Debakel rund um wechselnde Eigentümer lange mitverfolgt. Die 84-Jährige besitzt einen Parkplatz in der Tiefgarage ihres Hochhauses und den will sie gerne behalten. Deshalb tat sie sich mit anderen Bewohnern zusammen, um ein Grundstück nahe der Hochhäuser zu ersteigern und so dem Chaos ein Ende zu setzen.

„Wir wollten uns absichern und ausschließen, dass mit diesem Grund etwas passiert, was uns gar nicht gefällt“, erläutert die Seniorin das Vorgehen der „eingeschworenen Gemeinschaft“. Jeder zahlt mit, ihr Anteil liegt bei 650 Euro. Die Firma „Nymphenburg Immobilien“ wurde beauftragt, mitzusteigern. Die Summe belief sich insgesamt auf rund 35 000 Euro.

Hat Einsicht in die Pläne: Anwohnerin Helga Häslein kämpft für ihre Parkplätze. © GUV

Erben wollten die Schulden nicht

Notwendig geworden war dies aufgrund lang zurückliegender Ereignisse. Bauunternehmer Christian Wagner errichtete zwischen 1972 und 1975 drei Hochhäuser mit 157 Wohneinheiten. Die Tiefgarage war ein besonderer Fall. Diese war für 100 Stellplätze ausgelegt und so im Grundbuch eingetragen. Gebaut wurden aber vorerst nur 57 Parkplätze. Diese gehören 57 Bewohnern wie Häslein.

Das Bauunternehmen Wagner ging in Insolvenz. Christian Wagner verstarb, die Erben schlugen die überschuldete Erbschaft aus und so wurde der Freistaat Eigentümer. Da die Parkplätze aber eben teils schon privat verkauft waren, wurde es richtig kompliziert. An den Freistaat ging quasi die Erweiterungsoption, sprich das Grundstück für die 43 noch zu errichtenden Parkplätze.

Doch der Freistaat zahlte jahrzehntelang keine Grundsteuer, weshalb die Gemeinde Gröbenzell kürzlich alle Register zog: Die Tiefgaragenanteile und Parkplätze gegenüber der Bernhard-Rößner-Schule wurden zwangsversteigert, laut Rathaus ein Standardverfahren.

Politisch sorgte es jedoch für einigen Wirbel. In der jüngsten Gemeinderatssitzung stand ein SPD-Antrag auf der Tagesordnung, die Versteigerung zurückzunehmen. Trotz langer Debatte blieb dies ohne Erfolg.

Helga Häslein fiel ein großer Stein vom Herzen. „Ich bin jeden Tag aufgeregter geworden, seit es hieß, die Zwangsversteigerung werde womöglich für nichtig erklärt“, erzählt sie. In der Aktuellen Viertelstunde der Sitzung hatte sie das Wort ergriffen. „Finger weg von unserer Tiefgarage!“, rief die 84-Jährige.

Nun stehen erst einmal weitere Investitionen an: 8500 Euro muss Häslein berappen, weil die bestehende Tiefgarage saniert wird. Die Arbeiten gehen vom 22. August bis voraussichtlich Ende des Jahres über die Bühne. Über mehr als vier Monate hinweg müssen die sonst in der Tiefgarage stehenden 57 Fahrzeuge draußen geparkt werden und sich auf die angrenzenden Nebenstraßen verteilen. Eine echte Herausforderung – nicht zuletzt, weil die Stellplätze gegenüber der Bernhard-Rößner-Schule nun ja alle vermietet sind (wie berichtet).

Nicht alle sind erfreut

Dies bestätigte Richard Böhm, Geschäftsführer der Böhm & Böhm Immobilien GmbH, die andere Firma, die bei der Zwangsversteigerung zugeschlagen hat. Der Parkplatz-Streifen gegenüber der Schule wurde für 420 000 Euro ersteigert. „Zwei Stellplätze waren schon lange privatisiert, die übrigen 44 haben wir neu markiert und den Anforderungen heute größerer Fahrzeuge angepasst. Die jetzt 40 Plätze sind in festen Händen.“ Die Miete kostet 40 Euro im Monat. Man habe auch den Wildwuchs entlang der Parkplätze entfernt.

Nicht alle finden das gut. Sie seien jetzt die Deppen, weil sie durch dieses Chaos nun nach 50 Jahren Miete bezahlen müssen, schreibt etwa Waltraud Varga an das Tagblatt. Sie bezieht sich damit auf das Zitat eines Gemeinderates der Grünen.

Nach der Sitzung blieb Rathauschef Martin Schäfer noch viele Antworten schuldig. Auch Helga Häslein wundert sich, warum es zu zwölf weiteren angeblich fest eingeplanten Stellplätzen nordöstlich der Tiefgarage „keine Pläne“ gebe. Andere Parkplätze wiederum sind anscheinend Wohnungen zugeordnet. Es bleibt also weiter rätselhaft.

