SPD und Grüne fordern: Rathauschef soll Urlaub nehmen

Von: Guido Verstegen

Das neue Rathaus in Gröbenzell. © Weber

Kann der Gröbenzeller Gemeinderat Bürgermeister Martin Schäfer zwingen, seine Urlaubstage abzubauen? Mit dieser Frage sollte sich das Gremium auseinandersetzen. Daraus wurde dann nichts.

Gröbenzell – Schäfer adressierte dafür deutliche Worte an den SPD-Fraktionsvorsitzenden Peter Falk zu dessen Antragsflut.

Der eine oder andere in der Runde hatte befürchtet (oder gehofft), dass das Thema im nicht-öffentlichen Teil behandelt wird. Dass dem nicht so war, begrüßte Bürgermeister Martin Schäfer (UWG) ausdrücklich, das Ende vom Lied hatte er so auch nicht erwartet. Die Gemeinderatsmitglieder sollten ursprünglich über einen Antrag von den Grünen und der SPD abstimmen. Darin drängen die Fraktionen darauf, den Gemeinderat darüber zu informieren, wann Schäfer seinen Urlaub zu nehmen gedenke. Schließlich komme dem Plenum laut Kommunal-Wahlbeamten-Gesetz die Dienstherrneigenschaft für den Ersten Bürgermeister zu, betonte der SPD-Fraktionsvorsitzende Peter Falk.

Absurd?

„Ich kann nicht abstimmen, solange ich die rechtliche Grundlage nicht kenne“, wandte Brigitte Böttger (CSU) zu Beginn der Debatte ein. „Ohne fachliche Beratung etwa aus der Verwaltung ist eine Entscheidung nicht möglich“, sagte sie und bat Falk als Antragsteller (und Rechtsanwalt) um Aufklärung. „Ich bin nicht die Rechtsauskunft des Gemeinderats“, antwortete Falk. Thomas Eichler (CSU) stellte den Antrag, das Thema von der Tagesordnung zu nehmen. „Drei Viertel der Runde“ habe das Fachwissen von Herrn Falk nicht und man müsse Experten dazu hören: „Ich halte die Diskussion für leicht absurd.“ Mit 15:10 Stimmen votierte der Gemeinderat dafür, das Thema zu verschieben.

Im Gespräch mit dem Tagblatt kritisierte Falk den Umstand, dass Schäfer „dem Vernehmen nach“ rund 60 Urlaubstage vor sich herschiebe. Es gehöre zur Fürsorgepflicht des Gemeinderats, darauf zu achten, die Urlaubsansprüche des Bürgermeisters nicht verfallen zu lassen und „eine stets nahtlose ordnungsgemäße Vertretung sicherzustellen“.

„Ich plane keine Kreuzfahrt, keine Weltreise, und ich bin nicht urlaubsreif – schließlich war ich von Ende November 2021 bis Anfang Februar nach einer Knie-Operation auf Reha, das war die pure Erholung“, erklärte Martin Schäfer dem Tagblatt. Dem Rathaus-Chef missfällt die Art und Weise, wie SPD und Grüne vorgehen: „Das ist doch Irrsinn. Da geht es sicher nicht um meine Gesundheit. Der Anstand muss es doch zulassen, dass man das intern regelt!“

Zehn SPD-Anträge

Seine Fraktion sei nicht darauf aus, Termine festzulegen, „das weisen wir weit von uns“, sagte Daniel Holmer dem Tagblatt. „Nach unserem Eindruck wird die Stellvertretung sehr kurzfristig besprochen“, so der Grünen-Fraktionsvorsitzende. Der Antrag sei auch historisch bedingt, man wolle nicht in eine ähnliche Situation kommen wie am Ende der Ära von Schäfers Vorgänger Dieter Rubenbauer (CSU), als der 2014 sehr viele Urlaubstage am Stück genommen habe.

„Ich erwarte, dass unser Bürgermeister so handelt, wie sämtliche Bürgermeister in der Republik. Und wir sehen doch, dass die Arbeit nicht gemacht wird“, sagte Falk. Auf der Tagesordnung tauchten am Donnerstag insgesamt zehn SPD-Solo-Anträge auf, in den letzten Monaten häuften sich die Anfragen. Aus Falks Sicht arbeitet man die Themen im Rathaus nicht schnell genug ab.

Schäfer widersprach: „Es wird einfach immer zäher. Ich versuche, hier etwas voranzubringen, und Sie sagen Nein. Auch wenn Sie mehr Anträge stellen, ändert sich das Arbeitstempo nicht, viele Dinge überschneiden sich – man kann auch einfach mal zum Telefonhörer greifen.“ Er wisse nur zu gut, was Falk vorhabe, meinte Schäfer: „Sie legen die Verwaltung lahm mit Ihren Anträgen, aber was wird passieren? Ich werde nicht zurücktreten, und ich kann wieder kandidieren!“

