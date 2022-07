Rathaus verteidigt Parkplatz-Versteigerung

Von: Guido Verstegen

Die Gemeinde Gröbenzell hatte sich bis dato aus der Diskussion um die neue Parkplatz-Situation an der Bernhard-Rößner-Straße herausgehalten. Jetzt äußert man sich endlich auch im Rathaus und setzt sich gegen aufkeimende Vorwürfe zur Wehr.

Gröbenzell – Seit knapp zwei Wochen können Autofahrer die Parkplätze gegenüber der Bernhard-Rößner-Schule nur noch nutzen, wenn sie für monatlich 40 Euro einen Stellplatz mieten. Der Aufschrei war groß. Erst bekam der neue Eigentümer sein Fett weg. Dann geriet der Freistaat Bayern in die Kritik, weil das Landesamt für Finanzen als Vorbesitzer über 20 Jahre hinweg seine Grundsteuer schuldig geblieben war. Und schließlich stand die Frage im Raum, ob es für die Gemeinde tatsächlich keinen anderen Weg gab als den der Zwangsversteigerung.

Antworten blieb man im Rathaus rund zwei Wochen lang schuldig und begründete dies mit einem Antrag der SPD im Gemeinderat, der erst noch behandelt werden müsse. Jetzt aber reagiert die Gemeinde auf eine neuerliche Tagblatt-Anfrage.

Die Steuerschuld

In der Stellungnahme wird klar dementiert, dass die Gemeinde bei der Zwangsversteigerung der Parkplätze gegenüber nicht mit genügend Sorgfalt vorgegangen sei. Zunächst einmal sei die Eintreibung von Steuerschulden nach rechtlichen Vorgaben eindeutig geregelt. Abweichungen von gemeindlicher Seite seien generell nicht möglich. Nach Vollstreckungsanordnung durch die Gemeinde seien die Gerichte zuständig. Die Zwangsversteigerung sei immer „das letzte Mittel der Wahl“, heißt es.

Im konkreten Fall sei es zweifelhaft, dass der Freistaat in absehbarer Zukunft seine Schulden hätte zahlen wollen. Das Rathaus verweist hierbei darauf, dass mehrfach Mahnungen herausgingen und bereits vor zwei Jahren die Zwangsversteigerung angekündigt worden sei.

Weil das Eintreiben von Grundsteuerschulden ein Routinefall sei, habe man den Gemeinderat vorab nicht informieren müssen: Die Zwangsversteigerung sei öffentlich einsehbar gewesen. Und das dürfte viele interessieren: „Ein gemeindliches Vorkaufsrecht bestand nicht.“

Immer Privatgrund gewesen

Mit Blick auf die bislang kostenfreie Nutzung der Parkplätze neben den sogenannten Wagner-Hochhäusern schreibt die Gemeinde: „Bei den Parkflächen handelte es sich nie um öffentliche Parkplätze. Es war lediglich Privatgrund, der öffentlich genutzt wurde.“ Der Freistaat als Eigentümer der Fläche hätte also jederzeit eine Absperrung anbringen können.

Im Übrigen könnte nun ein fast schon historisches Manko behoben werden: Durch den Grundstückskauf eines privaten Investors könnten Tiefgaragen- und Stellplätze für die Anwohner gebaut werden, die seit der Errichtung des Gebäudes vor etwa 50 Jahren fehlen. Gesprächsbedarf gibt es allerdings noch genug: Der Gemeinderat wird sich in seiner Sitzung am kommenden Donnerstag unter anderem mit zwei SPD-Anträgen in dieser Angelegenheit auseinandersetzen.

