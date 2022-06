Rattenplage rund um Ascherbach und Spielplatz: Gemeinde reagiert mit Gift

Von: Kathrin Böhmer

Spielplatz am Ascherbach: Auch hier bereiten die Nagetiere Sorgen. © WEBER

Die Anwohner haben bereits Alarm geschlagen: Rund um den Ascherbach in Gröbenzell, auch im Bereich des beliebten großen Spielplatzes, breiten sich die Ratten rasant aus.

Gröbenzell – Manche schreiben, dass samstags bei der Gartenarbeit schon Nager vorbeischauen.

Die Gemeinde hat das Problem erkannt und wird etwas dagegen unternehmen. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, sollen die Tiere mit Gift bekämpft werden. Los geht es Ende Juni. Das Gift wird in Sicherheitsboxen verwahrt, damit Haustiere wie Hunde und Katzen nicht daran kommen können. Diese Boxen werden im Böschungsbereich nahe der Wasserlinie befestigt und so angebracht, dass sie nicht verschleppt werden können, heißt es. Hinweise an Bäumen verweisen zudem auf die Köderstationen.

Trotzdem bittet das Rathaus Herrchen und Frauchen im Fischerweg darum, besonders vorsichtig zu sein. Außerdem werden alle Bürger gebeten, gewisse Dinge zu beherzigen, damit sich die Tiere nicht schnell wieder vermehren.

So sollte man darauf verzichten, Küchenabfälle zu kompostieren, wenn man keinen geschlossenen Komposter besitzt. Wichtig sei, dass der Komposter auch unten mit einem festen Gitter verschlossen ist. Anwohner sollten idealerweise die wöchentliche Biomüllabfuhr nutzen und die vollen Tüten nicht im Freien aufbewahren. Außerdem sollten Mülltonnen und Tonnenhäuschen sauber, Lebensmittel nicht auf der Terrasse gelagert und Tiere nicht im Freien gefüttert werde.

