Rostiges Friedhofstor auf dem Prüfstand

Rostig und vergammelt: Mancher Besucher ist entsetzt über das Eingangstor des Friedhofs. © Zamecnik

Die Gröbenzellerin Ruth Zamecnik war neulich ziemlich entrüstet über den Zustand des Friedhofstores. Dieses sei verrostet und vergammelt, wie sie zu ihrem Entsetzen feststellen musste, und kein besonders würdevoller Ein- beziehungsweise Ausgang. Zum Beweis hat sie dem Tagblatt Fotos zukommen lassen.

Gröbenzell – Aus dem Rathaus heißt es dazu, dass bisher nichts für das Tor getan wurde, hänge damit zusammen, dass nicht klar war, ob an der Aussegnungshalle größere bauliche Maßnahmen umgesetzt werden. Da aber wohl die Gelder im Haushalt eingeplant seien, sei „damit zu rechnen, dass das Eingangstor mittelfristig erneuert wird“. Kurzfristig werden sich laut Pressesprecherin des Rathauses Mitarbeiter des Betriebshofs das Tor anschauen und – falls notwendig – funktionserhaltende Maßnahmen durchführen.

Der Friedhof an der Friedenstraße in Gröbenzell wurde Mitte der 1950er-Jahre angelegt. Eine Sanierung oder Vergrößerung der Aussegnungshalle wird bereits seit Jahren gefordert. Zumindest saniert wird diese wohl auch in naher Zukunft. Noch ist der Haushalt für das laufende Jahr nicht genehmigt, vorgesehen ist darin aber für das laufende und das kommende Jahr jeweils eine Summe von 50 000 Euro für Sanierungskosten. sus

