Nach Anwohner-Protesten: Saatkrähen werden nun doch bekämpft

Von: Guido Verstegen

Saatkrähen stehen unter Naturschutz. Für Landwirte und Anwohner sind die gefräßigen Vögel ein Ärgernis. © Christoph Schmidt

Nach dem lautstarken Protest von lärm- und dreckgeplagten Anwohnern gibt es jetzt eine Kehrtwende: Auch die Gemeinde Gröbenzell will sich gegen die Saatkrähenplage wehren.

Gröbenzell – Das Geld dafür ist im Haushalt vorgesehen. Die nächsten Schritte sind in Planung. Ein Kontakt mit einem Falkner ist auch schon hergestellt.

Im November vergangenen Jahres hatte es der Gemeinderat noch abgelehnt, dass sich Gröbenzell an der konzertierten Aktion mehrerer Kommunen zur Vergrämung von Saatkrähen beteiligt. Jetzt reagiert er auf die wachsende Population am Gröbenbach und den gleichzeitig wachsenden Unmut der Anwohner.

In den gerade verabschiedeten Haushalt sind auf Antrag der UWG (Helmut Berger) zusätzlich zu den bereits vorgesehenen 5000 Euro weitere 25 000 Euro für solche Maßnahmen eingeplant worden. In der Aktuellen Viertelstunde der jüngsten Gemeinderatssitzung berichtete Margarethe Pachmann aus dem Libellenweg von derart großen „Flatschen“ von Kot auf ihren Fenstern, dass es sie ekele. Sie wies außerdem auf die enorme Lärmbelästigung der krächzenden Vögel hin. „Am Anfang waren es zehn Nester, jetzt sind es 40 und nächstes Jahr dann 140“, rechnete sie vor.

Bürgermeister Martin Schäfer (UWG) hatte im vorbereitenden Ausschuss als Einziger gemeinsam mit der SPD für Vergrämungsmaßnahmen gestimmt. „Ich bin mit Krähen aufgewachsen, ich kenne das Problem“, entgegnete er Margarethe Pachmann, die mit ihrer Nachbarin Nicolette Stiefel gekommen war.

Die Vergrämung

Wie den Kommunen Eichenau, Germering, Gilching, Olching und Puchheim liegt auch Gröbenzell eine bis 31. März 2025 befristete artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung für die Vergrämung von Saatkrähen vor. Etwaige Maßnahmen sind ausschließlich zwischen 1. Oktober und 31. März erlaubt – sofern bis zum 31. März noch keine Eiablage stattgefunden hat.

Ende des Monats soll es einen Runden Tisch der beteiligten Kommunen zu dem Thema geben: Anhand der Ergebnisse des gemeinsam in Auftrag gegebenen ornithologischen Gutachtens wird sich zeigen, wie sich die – vorgenommenen oder unterlassenen – Maßnahmen in Sachen Saatkrähenmanagement bisher auf die Zahl der Nester und Brutpaare ausgewirkt haben.

Anschließend werde die Gemeindeverwaltung eine Empfehlung aussprechen, wie es im Zeitraum 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023 in Gröbenzell weitergehen könnte, heißt es aus dem Rathaus. Der Gemeinderat entscheide dann über das weitere Vorgehen.

„Wenn ich nicht hier wohnen würde, würde ich vielleicht auch denken, das ist doch alles nicht so schlimm“, sagt Nicolette Stiefel als Betroffene mitten im Hotspot, wie sie ihn nennt. Um 4.30 Uhr werde sie bereits von den Saatkrähen geweckt, ruhig sei es dann erst gegen 22 Uhr wieder.

Falkner

Die 54-Jährige ist froh, dass die Gemeinde jetzt etwas tut gegen „Krach und Dreck“. Gespannt ist sie allerdings, was genau passiert: Ein Beschneiden der Eschen und Pappeln am Gröbenbach müsse schon sehr radikal ausfallen, wenn es helfen solle, „und einen Falkner zu bestellen, kostet viel Geld“.

Der Falkner Leo Mandlsperger steht bereits mit der Gemeinde Gröbenzell in Kontakt. Dem 71-Jährigen und seinem Team ist es nach eigenen Angaben gerade erst gelungen, die Saatkrähen in Puchheim zum Umzug in ein Kieferwäldchen etwas außerhalb zu bewegen.

Saatkrähen sind streng geschützt und sehr schlau, für Mandlsperger und seine Greifvögel ist das Ganze harte Arbeit, „aber keine Zauberei“. Man müsse früh genug im Jahr da sein, am besten schon im Januar, „wenn die Krähen noch palavern, wo sie sich niederlassen wollen“ – und ihnen klarmachen, dass das kein guter Platz zum Nisten sei. Mit Genehmigung der Behörden fressen die Bussarde zur Abschreckung auch mal die eine oder andere Krähe. „Die Probleme können nur mehr werden“, befürchtet Mandlsperger. „Auf den Biomaisfeldern ziehen die Saatkrähen zum Beispiel die Keimlinge raus – das sind enorme Schäden, das ruft dann auch die Landwirte auf den Plan.“

