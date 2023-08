Spielen und toben zum 25. Kita-Geburtstag - beinahe wäre die Feier ausgefallen

Von: Guido Verstegen

Der Gröbenzeller Kindergarten Schatzkiste feierte seinen 25. Geburtstag mit Spielen und einer Musical-Aufführung. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte / dpa

Rauschendes Fest: Der Gröbenzeller AWO-Kindergarten Schatzkiste feiert 25. Geburtstag – und blickt auf ein herausforderndes letztes Jahr zurück. Die Jubiläumsfeier wäre sogar fast geplatzt, weil alles Mögliche schief ging.

Gröbenzell – Unter dem Motto „Magischer Markt“ hat der Gröbenzeller Kindergarten Schatzkiste sein 25-jähriges Bestehen gefeiert. „Ich freue mich jeden Tag, ein Teil dieses Teams zu sein“, sagte Birgit Janitz. Sie baute die Einrichtung 1998 mit auf, leitet sie seitdem und begeht heuer ihr 35-jähriges Dienstjubiläum bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO).

Schatzkiste Gröbenzell: Erst Wasserschaden, dann Unwetter

Der AWO-Bezirksverband Oberbayern ist Träger des Hauses. Eva Straußberger-Sannig von der AWO-Fachstelle der Abteilung Kindertageseinrichtungen nutzte die Gelegenheit, um zu betonen, wie wichtig die Arbeit in der Schatzkiste doch sei. „Es ist nicht selbstverständlich, die Persönlichkeit der Kinder als solche zu erkennen und immer wieder zu fördern.“ Überhaupt war es ein Nachmittag des Danke-Sagens – nicht zuletzt, weil aus dem lang geplanten Feiertag beinahe nichts geworden wäre.

Wegen eines Wasserschadens waren die Schatzkiste-Kids der Füchse- und Tiger-Gruppen für neun Monate im evangelischen Zachäuskindergarten untergebracht gewesen und kehrten erst Mitte Juni wieder zurück. Dann hatte der Sturm auf dem Gelände seine Spuren hinterlassen und die Gemeinde-Mitarbeiter des Betriebshofs leisteten ganze Arbeit, damit alles sicher ist. Doch damit noch nicht genug.

Zu allem Überfluss gab noch die Spülmaschine im Haus ihren Geist auf. Die Küchenhilfe erkrankte. Die Musikanlage war defekt, die Bestellung von Tischen und Bänken wurde versehentlich abgesagt und Birgit Janitz selbst kam nach einem Hexenschuss gerade rechtzeitig wieder auf die Beine.

„Dass am Ende alles gut gegangen ist und alle Beteiligten mitgeholfen haben, hat den Zusammenhalt in Gröbenzell sichtbar gemacht“, sagte Bürgermeister Martin Schäfer in seinem Grußwort. „Es war eine enge Kiste“, gestand die stellvertretende Leiterin Nicole Espe und freute sich umso mehr darüber, mit welcher Hingabe die Kindergarten-Familie dieses Fest auf die Beine stellte.

Hauptakteure waren dabei die Kinder, die mit einem Musical rund um die Abenteuer einer neugierigen kleinen Hexe begeisterten. Begleitet wurden sie von der für die Musikerziehung zuständigen Judith Messerschmidt, die wiederum von ihrem Mann, ihrem Schwager und ihren Kindern instrumental unterstützt wurde. „Die Eltern haben uns das Wichtigste anvertraut, das sie haben und haben großes Vertrauen in unsere Arbeit“, dankte Birgit Janitz ausdrücklich ihren aktuell 15 Erziehern und Kinderpflegern. „Ihr seid mit so viel Engagement, Fleiß und Liebe zum Kind dabei!“

Schatzkiste Gröbenzell: Auch hier fehlt es an Personal

Fast 700 Kinder haben in all den Jahren die Schatzkiste besucht, im Moment gibt es eine Kindergartengruppe und zwei Integrationsgruppen. „Es wäre schön, wenn wir noch zwei Vollzeit-Stellen besetzen könnten“, weist Nicole Espe auf fehlendes Personal hin – viele Eltern suchen aktuell händeringend und oft vergeblich einen Betreuungsplatz. Die Mütter und Väter der Kinder in der Schatzkiste sehen ihren Nachwuchs dort gut untergebracht. Mehr noch, wie Andrea Siegert vom Elternbeirat unterstrich: „Ihr gebt so viel! Ihr müsst wissen, wie sehr wir Euch schätzen und lieben!“

