Drei Gröbenzeller nach brutaler Schlägerei vor Gericht - einer wurde von Zeugen verwechselt

Von: Hans Kürzl

Teilen

Nach einer Schlägerei in München müssen sich drei Gröbenzeller vor Gericht verantworten. (Symbolbild) © Maurizio Gambarini/dpa

Nach einer üblen Schlägerei sind drei junge Männer aus Gröbenzell angeklagt. Für einen von ihnen ging der Termin am Amtsgericht jedoch glimpflich aus.

Gröbenzell – Ein nächtlicher Austausch von Argumenten, der irgendwann nicht mehr nur verbal ausgetragen wurde, und obendrein Wildbieseln brachte drei Gröbenzeller vors Amtsgericht. Es gibt allerdings noch so einiges zu klären, was sich da genau im Juni vor zwei Jahren in Schwabing zugetragen hat.

Zwei der Männer, die zum Tatzeitpunkt alle noch unter 21 Jahren waren, waren unterwegs auf einer feuchtfröhlichen Tour durch das Münchner Stadtviertel. Bevor sie den Heimweg nach Gröbenzell antraten, hatten sie noch ein dringendes Bedürfnis zu stillen. Sie erleichterten sich an einem privaten Grundstück.

Dabei wurden sie von einem Münchner beobachtet, der vor Gericht als Zeuge und Nebenkläger auftrat. Er machte die beiden auf ihr Fehlverhalten aufmerksam. „Weil es an der Stelle öfter vorgekommen ist, dass Leute dort wild uriniert haben“, wie er erklärte. Im weiteren Verlauf fielen dann irgendwann derbe Schimpfwörter und es wurde handgreiflich.

Die Aggressionen hätten sich schnell hochgeschaukelt, so das Opfer, das Mitte 30 ist. Diese seien aber nicht von ihm ausgegangen. Ihm sei ins Gesicht geschlagen worden, dann sei er zu Boden gefallen. Als einer der Gröbenzeller auf ihm lag, sei er zusätzlich noch mit Füßen getreten worden. „Ich habe versucht, mich zu wehren, aber die Schläge konnte ich nicht zählen.“ Die Folgen waren für den Münchner erheblich. Er erlitt eine Gehirnerschütterung, Prellungen an Augen, Nase und Brustkorb. Betroffen war ebenso das Jochbein. „Das hätte den Sehnerv treffen können.“ Eine Operation unter Vollnarkose wurde notwendig. Seitens der Angeklagten wurde dies bedauert.

Aber sonst wollte man die Darstellung des Münchners nicht auf sich sitzen lassen. „Ungeheuerlich diese Beschuldigung“, erklärte einer der Gröbenzeller. Das Opfer sei selbst gestürzt. In Folge des Streits über das Wildbieseln sei einer zwar auf dem Münchner gelegen, aber eher seitlich. Ein zweiter gab an, dass er seinen Freund wegziehen wollte. „Um die Situation zu beruhigen.“ Ferner erklärten die Angeklagten weder Schläge gesehen zu haben noch bisher in Schlägereien verwickelt gewesen zu sein.

Allerdings war Alkohol ihm Spiel. Bei einem Angeklagten waren 1,1 Promille gemessen worden, beim betroffenen Münchner 0,5 Promille. Nach Abschluss der Aussagen hatten Amtsrichterin Marion Tonnemacher-Sattig, die Anwälte und der Staatsanwalt reichlich Beratungsbedarf. Dem folgten intensive Gespräche mit den Mandanten, die zumindest eine Erkenntnis brachten: Gegen einen Gröbenzeller wurde die Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung fallen gelassen, weil er offenbar von Zeugen verwechselt wurde. Möglicherweise muss sich nun ein Zeuge, zu dessen Aussage es nicht mehr kam, in einer nächsten Verhandlung verantworten. Das werde laut Staatsanwalt geprüft.

Das Verfahren seiner beiden Freunde wird nun separat behandelt und wahrscheinlich vor den Sommerferien noch einmal aufgerollt.